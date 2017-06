Viele Grimmaer reiben sich dieser Tage verwundert die Augen. Was soll das riesige Rohr, das an der Pöppelmannbrücke über die neue Hochwasserschutzmauer hinweg zur Mulde führt? In dem Rohr wird der vom Rappenberg kommende Thostgrundbach an der Schöpfwerk-Baustelle vorbeigelenkt. Gleichzeitig dient die Leitung als provisorischer Hochwasserschutz.