Grimma

Von einer Baustelle zwischen Nimbschen und Großbothen ist am Wochenende ein Bagger geklaut worden. Diesen hatten die Arbeiter am Freitagnachmittag am rechten Feldrand in der Schaddelkurve zwischen Straßengraben und Fahrbahn verschlossen abgestellt.

Als Montagmorgen ein Mitarbeiter (61) des Torgauer Bauunternehmens vorbeifuhr, entdeckte er das Verschwinden des gelben Caterpillars im Zeitwert von 10.000 Euro.

Dieb mit dem Minibagger über das angrenzende Feld abgehauen

Wie sich herausstellte, war der Dieb mit dem Minibagger über das angrenzende Feld und anschließend in unbekannte Richtung verschwunden. Die Fahndungsausschreibung zum Bagger erfolgte umgehend, auch die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall waren zügig aufgenommen. Diese dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden, Telefon: 0341 96646666.

Von LVZ/gap