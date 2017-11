Grimma: Geld für Rewe-Grundstück bezahlt - Aldi-Planer sieht sich kurz vor dem Ziel

Der Investor des Rewe-Marktes in Grimma hat die 1,6 Millionen Euro für den Kauf des Jahnstadions an die Stadt überwiesen. Damit steht dem Bau des Supermarktes nichts mehr im Wege. Diese Botschaft gab es passend am Mittwoch zum CDU-Infoabend, wie es mit der Belebung der Innenstadt weiter gehen soll. Möglicherweise ist die Veranstaltung der Auftakt zu einer Suche nach Lösungen.