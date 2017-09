Grimma-Gipfel nach desaströsem Triathlon: Veranstalter und Verband suchen Gespräch

Über weitere gemeinsame Projekte will der Generalsekretär der Deutschen Triathlon Union, Matthias Zöll, am Donnerstag mit den Veranstaltern des Muldental-Triathlons sprechen. Zunächst aber wird es darum gehen, wer schuld am desaströsen Ausgang des Jedermann-Rennens ist und wie die Betroffenen bei Laune gehalten werden können.