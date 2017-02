Mit dem Seume-Tag fiel im Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt der Startschuss zum neuen Museumsjahr. Das zweiköpfige Team mit Thorsten Bolte an der Spitze legt wie gewohnt ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für Groß und Klein vor. Es gibt auch mehrere Neuerungen. So kam der Bestand des geschlossenen Seume-Hauses nach Hohnstädt.