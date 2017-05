Die Faktenlage ist dünn. Eines ist aber sicher: Am 1. Juni 1957 wurde in der imposanten Villa in der Köhlerstraße 2 in Grimma eine Wochenkrippe eröffnet. Das Ereignis gilt als Geburtsstunde der heutigen Kindertagesstätte „Grimmaer Schwanenteich“. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni wird das 60-jährige Bestehen groß gefeiert.