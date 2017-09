Grimma: Jet darf Tankstelle zwischen zwei Kreisverkehren bauen – Anrainer sind entsetzt

Zwischen den Kreisverkehren der Wurzener Straße in Grimma darf eine Jet-Tankstelle gebaut werden. Das Landratsamt hat am 30. August die Baugenehmigung erteilt und im Verfahren das gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Denn Grimma hatte den Bau aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs abgelehnt und auf die Bebauung verwiesen. Jetzt wächst erneut Widerstand in Grimma.