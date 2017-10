Grimma: Kita „Sonnenschein“ feiert Abschluss der energetischen Sanierung

Mit seinem traditionellen Herbstfest feiert das Montessori-Kinderhaus „Sonnenschein“ in Grimma-Süd am Freitag den Abschluss der energetischen Sanierung. 450 000 Euro wurden seit Februar in der Einrichtung verbaut. Sie erhielt eine gedämmte Fasse und neue Fenster mit Sonnenschutz. Derzeit besuchen 133 Mädchen und Jungen die Kita, darunter 47 Krippenkinder.