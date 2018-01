Grimma: Kritische Geister äußern am Mittwoch ihre Sicht auf Kirche

Grimma. Was erwartet Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) von der Kirche? Und wie erlebt er sie? Oder der Döbener Augenarzt und Mitbegründer der Blauen Partei Hubertus von Delow? Oder der Nimbschener Hotelier Fred Urban? Ihre Gedanken werden sie zu einem offenen Gesprächsabend äußern, zu dem die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Grimma und die Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis am Mittwoch, dem 31. Januar, einladen. Dazu sind Christen wie Nichtchristen willkommen, Beginn ist um 19 Uhr im Saal des Altstadthotels Goldenes Schiff am Leipziger Platz in Grimma. Das Thema: Wie geht es weiter mit der Kirche? Dabei wird auch die neue Studie zur Bedeutung von Kirche im ländlichen Raum vorgestellt.

„Wir haben prominente Grimmaer in verschiedenen Funktionen gefragt, ob sie ihre Sicht auf die Kirche darstellen“, erläutert Pfarrer Torsten Merkel, der sich von dem Abend viel verspricht und weiß, dass er sich kritische Geister eingeladen hat. Bewusst wählte Merkel eine Gaststätte und nicht die Kirche als Veranstaltungsort, denn er möchte nicht nur mit der eigenen Gemeinde in den Disput kommen.

Der Abend diene in erster Linie dem Meinungsaustausch, sagt er. In zweiter Linie gehe es aber auch darum, sich den kritischen Äußerungen zu stellen und zu überlegen, wie es mit der Kirche vor Ort weiter gehen kann. Eine zukunftsfähige Kirche bedürfe auch der finanziellen Grundlage.

Vom Aderlass bleibt das Schwesterkirchverhältnis der vier Kirchgemeinden Grimma-Grethen, Hohnstädt-Beiersdorf, Döben-Höfgen und Nerchau nicht verschont. Aktuell zählt es 2407 Mitglieder, das sind 90 weniger als vor einem Jahr. Die Austrittszahlen seien nicht gravierend, sagt Merkel. „Aber wir spüren sie.“ Weniger Gemeindemitglieder könnte auf Dauer auch weniger Kirchenpersonal bedeuten – doch an den Aufgaben und der Fläche ändere sich nichts, weiß der Pfarrer. Vor allem jüngere Menschen würden der Kirche den Rücken kehren, sagt er. Ihnen fehle der Bezug.

Die Veranstaltungen der Kirche, etwa Konzerte oder wie im vorigen Jahr zum Reformationsjubiläum, würden gut angenommen, verdeutlicht Merkel. Dennoch sei er aufgrund der Situation nicht zufrieden. Für ihn stellt sich die Frage, wie die Menschen heutzutage mit Religiosität umgehen. „Wir wollen den Glauben in die Gesellschaft bringen und zeigen, wie er im Leben helfen kann.“

Für Merkel sind dabei zwei Aspekte entscheidend. Ihm ist wichtig, den Kontakt zu den Menschen zu pflegen und deren Sorgen ernst zu nehmen. In Grimma werden zum Beispiel die Gemeindemitglieder zu runden Geburtstagen aufgesucht, Ältere dann jährlich. Merkel weiß dazu einen vierköpfigen, rein weiblichen Besuchsdienst an seiner Seite. Sonst sei das nicht zu schaffen, sagt er und erzählt, dass die Leute ihm manchmal ihr Herz ausschütten. Wichtig sei, dass sich die Menschen mit der Gemeinde identifizieren können, „dazu unterbreiten wir vielfältige Angebote“. Zudem ist Merkel klar, dass ein Freundeskreis gewonnen werden muss, um auch künftig die Aufgaben bewältigen zu können – sei es für die kirchliche Arbeit oder für die Gotteshäuser.

Wenn Leute die Kirche brauchen, nähmen sie sie gern in Anspruch, hat Merkel beobachtet. Aber der Solidargedanke bröckele, private Interessen drängten in den Vordergrund. Der Pfarrer nennt auch ein Beispiel. Eine Frau hatte jüngst ihren Austritt aus der Kirche erklärt, den Grund verschwieg sie. Den Heiligen Abend im Gotteshaus möchte sie aber auch künftig nicht missen.

Von Frank Prenzel