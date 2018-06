Grimma

Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, nahmen Polizeibeamte gerade einen Unfall in der Grimmaer Bahnhofstraße auf. Da wurden sie vom Fahrer eines Kleintransporters angesprochen, der mitteilte, dass seit mehreren Stunden in der Nähe eines Garagenkomplexes ein Mazda stünde, in welchem ein Hund eingesperrt sei.

Nach Beenden der Unfallaufnahme suchten die Polizisten das in der prallen Sonne abgestellte Fahrzeug auf. Dessen Besitzer war gerade eingetroffen und hatte alle Türen des Mazdas geöffnet. Die Beamten konfrontierten den Mann mit dem erhaltenen Hinweis. Daraufhin gab der 55-Jährige zu, dass er gerade Feierabend habe und der Hund seit Dienstbeginn 7.30 Uhr im Auto war.

Die Beamten eröffneten gegen ihn den Vorwurf des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ob der Hund gesundheitliche Schäden davongetragen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Von thl