Grimma. Ein Lastwagen fuhr am Sonnabend 21.46 Uhr auf der Umgehungsstraße von Grimma ein Verkehrszeichen um, ohne danach anzuhalten. Das beobachtete ein Zeuge und informierte die Polizei, die den ungarischen Mann am Steuer, der in Richtung Autobahn unterwegs war, wenig später stellte. Der 53-Jährige hatte 3,88 Promille im Blut und musste seinen Führerschein abgeben.

Von lvz