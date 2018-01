Grimma: Muldentaler Narren bieten bunte Faschingsshow

„Hangover – wer sich nicht traut, ist nicht dabei.“ Mit diesem Motto gehört der Muldentaler Faschingsclub zu den ersten Narren in der Region, die dem tristen Winter mit Frohsinn und guter Laune die Stirn bieten. Was es mit dem Abhängen auf sich hat, zeigt eine quirlige Faschingsshow in der Kulturscheune Nimbschen.