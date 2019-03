Grimma

Abgeschlossen hat die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) im vorigen Jahr ihre Investition ins Wohngebiet „Alte Bergstraße“. Summa summarum flossen seit 2016 rund 1,5 Millionen Euro, wie aus der Bilanz des städtischen Unternehmens hervor geht. Die 60 Wohnungen erhielten allesamt Balkone, die Fassaden der Häuser ein neues Outfit. Die GWB ließ 60 Pkw-Stellplätze ebenso errichten wie neue Wege und Müllstandorte. Auch die Eingangsbereiche wurden umgestaltet.

Auf der 2018er-Habenseite stehen zudem Instandhaltungsarbeiten im Wert von 900.000 Euro. Neben Reparaturen lag dabei der Blick auf barrierearmen Wohnraum. Unter anderem wurden Wannen- zu Duschbädern umgebaut oder Schwellen zu Balkonen beseitigt, informiert GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel. Instandhaltungsarbeiten in den Ortsteil-Gebäuden bildeten einen weiteren Schwerpunkt, ebenso die Herrichtung von Wohnungen, die neu vermietet wurden.

850 000 Euro für Instandhaltungen geplant

In diesem Jahr plant die 1993 aus der Gebäudewirtschaft hervor gegangene Wohnungsgesellschaft Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 850.000 Euro. Eine große Investition steht mit knapp 1,8 Millionen Euro mit der Sanierung des Wohnblocks Bonhoefferstraße 6 bis 14 ins Haus. Wie berichtet, werden im Mai beginnend unter anderem die Heizung auf den Stand der Technik gebracht und 50 Balkone angebaut.

Die Bonhoefferstraße 6 bis 14 in Grimma-West. Quelle: Thomas Kube

Anfang 2018 hatte die Stadt der GWB 47 Immobilien in verschiedenen Grimmaer Ortsteilen überantwortet. Mittlerweile sind drei Objekte für eine umfassende Sanierung in der engeren Wahl. Allerdings reicht die Kraft dafür noch nicht in diesem Jahr. „Wir wollen es in den Wirtschaftsplan 2020 einordnen“, so die 54-jährige Geschäftsführerin. Der gesamte Neu-Bestand umfasst 188 Wohnungen, die in einem wenig schmeichelhaften Zustand sind. Jede zweite Bleibe steht leer. Und nicht alle Häuser möchte die GWB behalten. Laut Hentschel stehen zehn Objekte zum Verkauf. „Wir führen schon Gespräche, aber das ist kein einfacher Prozess“, gibt sie zu verstehen. Einerseits handele es sich um Mehrfamilienhäuser, andererseits sei der Sanierungsaufwand hoch. Auch zur Grimmaer Immobilienmesse Ende April sollen die Gebäude angeboten werden.

Wohngebiet auf dem Rappenberg noch in Planung

Ein weitere Aufgabe des städtischen Unternehmens ist die Entwicklung eines Wohngebietes auf dem Rappenberg. Zunächst sollen hier auf 2,2 Hektar neue Bauplätze geschaffen werden. Die Vermessung und Baugrunduntersuchung sei erfolgt, erklärt Hentschel. Der Stadtrat soll am 21. März den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen. Danach haben die Träger öffentlicher Belange das Wort. „Ich hoffe, dass noch in diesem Jahr die Bagger anrollen“, zeigt sich die 54-Jährige durchaus optimistisch. Die Fläche reicht für etwa 20 Bauwillige und gilt als Start eines größeren Viertels auf dem Rappenberg.

7,5 Prozent Leerstand in Kernstadt Grimma

Aktuell bewirtschaft die städtische Tochtergesellschaft 1636 eigene Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten. Rechnet man die 47 Objekte in den Ortsteilen heraus, sank der Leerstand zuletzt von neun auf 7,5 Prozent. „Das ist eine gute Zahl für uns“, verdeutlicht GWB-Chefin Hentschel. Zur besseren Vermietung haben ihren Worten zufolge die Sanierungen im Westring und der Bonhoefferstraße 2 bis 5 beigetragen. „Das eröffnet auf dem Markt ganz andere Chancen.“ Die Kaltmieten liegen derzeit zwischen 3,20 und 6,50 Euro je Quadratmeter und bleiben laut Hentschel 2019 stabil.

Von Vorteil sei auch, dass sich unter den 16 Mitarbeitern fünf Hausmeister befinden. „Die Mieter haben so einen Ansprechpartner vor Ort“, schätzt die Firmenchefin das System. So könnten Dinge ohne große Umwege abgestellt oder erledigt werden.

Von Frank Prenzel