Grimma

Ein Unbekannter hat in einer Postbankfiliale in Grimma am Wochenende ein Hakenkreuz auf den Tisch neben dem Geldautomaten geschmiert.

Der Täter benutzte dafür einen roten Marker und brach dabei die Ablage des Geldautomaten ab. Außerdem zündete er einen Feuerwerkskörper im Vorraum und warf diesen anschließend in den Paketkasten. Zu einem Brand kam es nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugen in Grimma gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 zu melden oder unter der Telefonnummer 03437 708 925 100.

Von LVZ/gap