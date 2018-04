Grimma

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch den Kreisverkehr in der Wurzener Straße in Grimma in Richtung Wurzen. Im Kreisverkehr befand sich ein Radfahrer, welcher den Fahrweg des 35-Jährigen schnitt.

Der Pkw-Fahrer machte mit der Hupe auf sich aufmerksam, um den Radfahrer zu warnen. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht der Verkehrsteilnehmer. Dann schlug der Radler dem Pkw-Fahrer unvermittelt ins Gesicht, sodass dieser verletzt wurde.

Der Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Umgehungsstraße. Der Geschädigte beschrieb den Mann zwischen 50 und 55 Jahre alt, schlank und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte gelocktes, aschblondes, grau melierters Haar und war Brillenträger. Er trug ein blaues Polo-Shirt und Jeans. Das Fahrrad war ein älteres Modell.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Tel. 03437/708925 00 zu melden.

Von thl