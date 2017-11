Grimma: Reitverein will privaten Investor aus dem Feld schlagen und Rittergut kaufen

Mit Hochdruck arbeitet der Reit- und Fahrverein Grimma am Konzept für sein Domizil. Am kommenden Sonnabend muss es der Stadtverwaltung vorliegen. „Wir wollen Eigentümer werden“, sagt Vorstandsmitglied Daniela Drese. Nur so ließen sich die Ziele des Vereins verwirklichen. Die Kaufabsicht ist auch eine Kampfansage an den potenziellen privaten Erwerber.