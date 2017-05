Der Augustiner-Verein nimmt auch in diesem Jahr fürs Grimmer Gymnasium viel Geld in die Hand. Dabei ragen zwei Vorhaben heraus. Voraussichtlich am 1. Juni wird begonnen, ein Zimmer der ehemaligen Rektorenwohnung im heutigen Stammhaus originalgetreu zu restaurieren. Außerdem sollen die Balustraden der Innenhof-Eingänge restauriert werden.