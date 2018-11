Grimma

Auf der B107 an der Autobahnabfahrt Grimma in Fahrtrichtung Leipzig hat am Freitag ein Unfall den Berufsverkehr stark beeinträchtigt. Gegen 7.15 Uhr wollte ein Skoda-Kleinwagen aus Richtung Dresden kommend die A14 verlassen.

Bei dem Crash wurde die Skodafahrerin leicht verletzt. Quelle: Frank Schmidt

Beim Queren der B107 zwischen Grimma und Trebsen kollidierte er mit einem Opel-Kombi, der auf der Hauptstraße in nördliche Richtung fuhr. Dabei wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst notärztlich betreut. Der Unfall sorgte in alle Richtungen für lange Staus. Auch die Autobahnabfahrt war betroffen, so dass es zum Rückstau kam.

Freiwillige Feuerwehr Grimma war im Einsatz

Die Polizei bemühte sich, die Fahrzeugströme durch Handregulierung am Unfallort vorbeizuführen, während die Freiwillige Feuerwehr Grimma gefordert war, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Von Frank Schmidt