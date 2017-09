Grimma: Sozialstation und Tagespflege starten am Sonntag unter neuer Flagge

Am 1. Oktober übernimmt die Diakonie Leipziger Land in Grimma die Sozialstation und die Tagespflege von der Heim gGbmH Chemnitz. Die Pflegebedürftigen können dabei auf das gewohnte Personal vertrauen, das fast komplett zur Diakonie wechselte. Allerdings wechseln beide Einrichtungen in neue Räumlichkeiten – als Interimslösung.