Grimma

Seit Montag steht in Grimma der Weihnachtsbaum auf dem Markt. Etwa zwölf Meter hoch ist die Blaufichte, die in den Morgenstunden von einem Spender aus Großbothen abgeholt wurde. Mit Polizeibegleitung gelangte das Nadelgehölz über die Colditzer Straße, den Wallgraben und die Hohnstädter Straße schließlich zum Marktplatz. Ein Tieflader einer heimischen Speditionsfirma hatte den Transport übernommen.

Die Beleuchtung wird in den nächsten Tagen am Baum angebracht

Mit einem Kran wurde der Baum dann in die vorgesehene Aussparung im Zentrum des Marktplatzes gehoben, dort durch Mitarbeiter des Bauhofs verkeilt und befestigt. Schon bald wird auch die Beleuchtung angebracht. Begleitet und unterstützt wurde die ganze Aktion wieder durch die Feuerwehr Grimma. Sie setzte ihre Drehleiter ein, um die Transportschlaufe des Krans am aufgestellten Baum zu lösen. Auch in Wurzen steht seit Montag der Weihnachtsbaum.

Ein Tieflader brachte die Blaufichte nach Grimma auf den Markt transportiert. Quelle: Thomas Kube

Ab 30 November findet in Grimma der Weihnachtsmarkt statt

Grimma lädt vom 30. November bis 16. Dezember zum Weihnachtsmarkt ein. 40 geschmückte Stände erwarten die Besucher, zudem gibt es ein tägliches Bühnenprogramm und eine Winterrodelbahn am ersten Adventswochenende. Dieses Jahr wird Schauspieler und Kabarettist Uwe Steimle den besten Grimmaer Stollen prämieren.

Auch in Wurzen steht Weihnachtsbaum schon auf dem Markt. Quelle: Frank Prenzel

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes startet am 30. November um 17.30 Uhr ein Lampionumzug in Begleitung des Weihnachtsmanns und mit lautstarker Unterstützung vom Spielmannszug Mutzschen und Wurzener Spielleuten an der Hängebrücke. Gegen 18 Uhr werden dann Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Stargast Melanie Müller den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen und die Lichter anzünden.

Von Thomas Kube