Grimma: Wurzener Straßewird 2018 wieder zur Baustelle

Durch die Erneuerung von Fahrbahnen und einem weiteren Bauwerk bei Dorna müssen die Grimmaer auch in der nächsten Zeit in Kauf nehmen, dass wichtige Verkehrsadern gekappt sind. Das betrifft die Staatsstraßen 11 und 38 ebenso wie die Bundesstraße 107. In der Wurzener Straße in Grimma, derzeit durch Leitungsneubau gesperrt, soll 2018 die Fahrbahn erneuert werden.