Grimma/Elstertrebnitz

Gerda Zenker aus der Gemeindeverwaltung Elstertrebnitz, dem kleinsten eigenständigen Ort des Landkreises mit 1200 Einwohnern, organisiert seit 1992 die Wahlen in ihrem Dorf. Am 26. Mai wird es „ganz schön zu tun geben“, weiß sie schon jetzt.

Europawahl und Kommunalwahl stehen an, wobei Kreistag und Gemeinderat gewählt werden. Das sind drei Stimmzettel pro Wähler. Wenn 800 Bürger in das Wahllokal am Sportplatz kommen sollten, wären das 2400 Zettel. Und wenn die jeweils drei Stimmen auch noch auf verschiedene Kandidaten verteilt werden, können die Wahlhelfer sehr viele Kreuze auf ganz verschiedene Zähllisten machen.

„Eingeschworenes Team“ in Elstertrebnitz

Die Elstertrebnitzer Helfer sind ein „eingeschworenes Team“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin, „wir arbeiten bei den Wahlen schon seit Jahren gut zusammen“. Allerdings wird es dieses Mal wohl eine Nachtschicht werden. Das Wahllokal hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Auszählung der Stimmen könnte bis nach Mitternacht dauern.

Die erfahrenen Ehrenamtler würden jedoch nach und nach älter, einige seien schon im Rentenalter. Eine „junge Truppe“ müsste dieses Amt in absehbarer Zeit übernehmen. Aber da sieht Gerda Zenker kein Problem in ihrem Heimatort: „Ich bin sicher, da werden sich Leute finden, in unserem Dorf ist das nicht so schwierig.“

60 Prozent der Helfer in Grimma sind städtische Angestellte

Um ganz andere Größenordnungen geht es in Grimma, mit fast 29.000 Einwohnern. Die größte Kommune im Landkreis braucht 280 Wahlhelfer für die 28 Wahllokale und sechs Briefwahllokale in der Stadt und den Ortsteilen. 60 Prozent davon sind Kollegen aus der Verwaltung sowie städtische Erzieherinnen, sagt Stadt-Sprecher Sebastian Bachran. Knapp die Hälfte also sind Helfer im Ehrenamt. „Wir sind dankbar für jeden, der uns unterstützt. Häufig helfen dieselben Leute über Jahre mit und das klappt wirklich gut“, so der Sprecher.

Er selbst war schon bei einigen Wahlen als Helfer dabei, sowohl in der Stadt als auch in Grimmaer Dörfern. So mancher Bürger würde den Besuch im Wahllokal für einen freundlichen Plausch nutzen, manchmal gebe es auch Kaffee und Kuchen. Viele Helfer seien älteres Semester, „aber wir haben auch ganz junge Leute, Erstwähler, die mal so eine Wahl samt Auszählung miterleben wollen“.

35 Euro „Erfrischungsgeld“ fürs Ehrenamt

Der Wahlvorstand in einem Wahllokal besteht aus dem Vorsteher und dessen Stellvertreter sowie bis zu fünf Beisitzern und einem Schriftführer. Ein Helfer zusätzlich sei immer gut, zum Beispiel wenn es darum geht, jemanden auf Wunsch beim Ausfüllen der Zettel zu unterstützen, ohne dass die Wahl ungültig ist, sagt Bachran. In den Ortsteilen kann das Wahlprozedere noch aufwendiger sein als in der Stadt – wenn zusätzlich Ortschaftsräte gewählt werden.

Für das Ehrenamt des Wahlhelfers gibt es eine Aufwandsentschädigung, Erfrischungsgeld genannt. In Grimma sind das 35 Euro pro Wahlhelfer. Der Betrag kann je nach Kommune unterschiedlich sein.

Wer am 26. Mai bei der Wahl in Grimma mithelfen möchte, kann sich im Bürgerbüro am Markt 17 sowie telefonisch unter 03437/ 98 58 131 oder auch per E-Mail unterbuergerbuero@grimma.de bei der Stadtverwaltung melden. Je nach Wohnort ist immer die Kommunalverwaltung der Ansprechpartner für dieses Amt.

Von Claudia Carell