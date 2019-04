Grimma

Zu welchem Zeitpunkt in Grimma die Schotten der vor der Vollendung stehenden Flutschutzanlage zu schließen sind, ist im Hochwasser-Alarmierungsplan bereits verankert. Erreicht die Mulde am Pegel Golzern die Alarmstufe 2 und damit einen Wasserstand von vier Metern, rücken Feuer- und Wasserwehren aus, um die 78 Öffnungen dicht zu machen. Zwei Stunden brauchen sie. Wann aber soll künftig die Altstadt alarmiert und evakuiert werden, wenn solche entfesselte Fluten wie 2002 drohen? Um diese und andere Fragen ging es bei einem Gesprächsabend, zu dem die Stadtverwaltung am Dienstag vor allem die Einwohner der Innenstadt ins Rathaus eingeladen hatte. Sie will die Anwohner bei der Entscheidungsfindung mitnehmen.

Eine Flut wie 2002 hält Grimmas Wand nicht ab

Zwölf Jahre dauerte die Errichtung der komplexen Hochwasserschutzanlage, vermutlich im Mai wird das letztes Tor eingesetzt. Dann verfügt die Stadt über einen sogenannten HQ 100 und ist gegen ein Hochwasser gefeit, wie es statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt. Eine Flut wie im Jahr 2013 würde an Grimma vorbei fließen, bei noch größeren Wassermassen liefe die Mulde im Norden beginnend über die Wand. Trotz des komfortablen Schutzes ist also eine Überspülung möglich, ein Hochwasser wie 2002 würde die Mauer nicht abhalten. Laut Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) stand die Mulde in jenem Krisenjahr etwa 90 Zentimeter höher als das nördliche Fluttor am Oberwerder jetzt misst. „So groß die Freude über den künftigen Schutz ist, sollten wir nicht vergessen, dass es ein Restrisiko gibt“, so Berger.

Aus dem Amtsgericht im Schloss bietet sich ein guter Blick auf den letzten Bauabschnitt der Grimmaer Hochwasser-Schutzanlage. Hier ist der Lückenschloss erfolgt, im Mai soll das letzte Fluttor eingebaut werden. Quelle: Frank Prenzel

„Wie lange brauchen Sie, um Ihr Haus zu räumen?“, stellte der Rathauschef dann die Gretchenfrage in den Raum. „Vier Stunden?“ Eher sechs Stunden, kam es als Antwort. Das hieße, dass die Stadt im Falle einer rasch steigenden Mulde die Evakuierung einleiten müsste, wenn der Pegel in Golzern die Alarmstufe 3 (4,80 Meter) bereits überschritten hat. Denn im schlimmsten Fall kann das Wasser laut Berger einen halben Meter in der Stunde steigen. Ist in Golzern die höchste Alarmstufe 4 erreicht (sechs Meter), steht das Wasser am Grimmaer Oberwerder-Fluttor nur noch 1,76 Meter unter der Oberkante. „Die Tendenz ist das Entscheidende“, betonte Berger hinsichtlich der Mobilmachung. „Ist der Scheitel im Erzgebirge durch und es kann nicht mehr Wasser werden, würden wir natürlich nicht reagieren.“ Mit Fertigstellung der 2,2-Kilometer-Anlage soll seinen Worten zufolge im Hochwasser-Alarmierungsplan festgeklopft werden, wann die Altstadt-Bevölkerung zum Verlassen der Häuser aufgerufen wird.

Am Dienstagabend informierte Grimmas OB Matthias Berger (parteilos) über den Stand der Bauarbeiten an der Hochwasserschutzanlage um die Altstadt. Laut Staatsregierung soll die Hochwasserschutzmauer Anfang August feierlich eingeweiht werden. Quelle: Thomas Kube

Am bewährten Warnsystem per SMS, das die Stadt nach den verheerenden Fluten eingerichtet hatte, wird nicht gerüttelt. Berger bat aber, bei der Stadtverwaltung stets die aktuelle Handy-Nummer zu hinterlegen. Nur dann komme die Information auch an. Maßgeblich sei der Pegel in Golzern. Berger war wichtig, eine weitere Botschaft anzubringen: „Die Sirene ist das letzte Mittel. Wenn Sie die Sirene hören, machen Sie das Fenster auf und hören Sie genau hin.“ Dann werde die Kommune die Einwohner zum Handeln auffordern – etwa das Auto weg zu fahren oder die Stadt zu verlassen. Berger empfiehlt auch, sich die kostenlose App „Meine Pegel“ aufs Smartphone zu laden. „Da sehen Sie alles.“

Versicherungspolicen sind großes Thema

Den Altstadt-Bewohnern brennt ein weiteres Problem auf den Nägeln: der Versicherungsschutz. Sie hoffen, dass mit dem HQ 100 eine neue Einstufung erfolgt und ihre teuren Policen im Preis sinken. Sein Versicherer habe seinerzeit gesagt, die Beiträge gingen zurück, wenn die Mauer fertig ist. „Jetzt will er davon nichts mehr wissen“, beklagte ein Bürger. Laut Berger gibt es auf Bundesebene ein Abkommen, in dem der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Umstufung ab einem HQ 100 garantiert. „Wir sollten da nicht jede Hoffnung verlieren.“ Der Vertreter einer Versicherung im Raum konnte in dem Zusammenhang durchaus beruhigend wirken. „Wir scharren mit den Füßen und warten auf das verbindliche Datum“, sagte er. Wenn die Anlage in Grimma stehe, ändere sein Haus die ZÜRS-Zone.

Von Frank Prenzel