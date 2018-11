Grimma

„Der Kaufpreis für Bauland errechnet sich immer aus Angebot und Nachfrage, im kommunalen Bereich aber mindestens zum Bodenricht- oder Verkehrswert“, sagt Holger Krüger, Sachgebietsleiter für Liegenschaften und kommunale Immobilien in der Stadtverwaltung Grimma. „Erschlossene Grundstücke im Dorf sind bereits ab 45 Euro pro Quadratmeter erhältlich. Für attraktive Grundstücke in guter Lage werden schon einmal mit 90 Euro pro Quadratmeter und mehr gehandelt.“

65 Bauanträge im ersten Quartal des Jahres

Im ersten Quartal 2018 gingen 65 Bauanträge im Grimmaer Stadtentwicklungsamt ein. Soviel waren es 2012 noch im ganzen Jahr, informiert Rathaussprecher Sebastian Bachran. Das Amt habe alle Hände voll zu tun, verschiedenste Bebauungspläne würden erstellt, um Wohnungsbau und Einfamilienhäuser zu ermöglichen.

Lückenbebauung in Grimma

Die Bebauung der Seelingstädter Straße in Hohnstädt oder der Neichener Straße in Nerchau rückt laut Bachran in greifbare Nähe. Die Verdichtung der Stadt werde vorangetrieben: Auf Baulücken entstünden Häuser, Brachen würden umgenutzt. Und in neues Wohngebiet soll Schritt für Schritt am Rappenberg entstehen.

Am Sonnabend, dem 27. April 2019, findet die nächste Immobilienmesse im Rathaus Grimma statt. Von 9 bis 14 Uhr stehen Fachleute zu allen Themen rund um das Wohneigentum bereit.

Von Frank Prenzel