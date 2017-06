Die Stadt Grimma ist vom 29. Juni bis 2. Juli Gastgeber für Christen aus der ganzen Welt. Die Mitgliedskirchen der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) kommen an der Mulde zu ihrer 9. Vollversammlung zusammen – und dazu reisen Vertreter aus allen Erdteilen an. Sie tagen im Gymnasium. Die letzte Vollversammlung fand in Peru statt.