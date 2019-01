Grimma

Der Grimmaer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung dem wichtigsten Arbeitspapier der Stadtverwaltung seinen Segen gegeben. Bei lediglich einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen aus dem linken Lager wurde der Haushaltsplan für 2019 mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht. Der Etat hat ein Volumen von 54,7 Millionen Euro und enthält zahlreiche Investitionen. Für die Hausbesitzer stets ein wichtiger Punkt: Die Hebesätze der Grundsteuer bleiben unverändert. Das letzte Mal waren sie vor fünf Jahren erhöht worden.

Linke wollten Beschluss verschieben

Nach den internen Diskussionen in den Ausschüssen und mit den Ortsvorsitzenden wollte die Fraktion der Linken die Abstimmung noch stoppen und beharrte auf eine erste Lesung im Stadtrat. Fraktionschefin Sabine Krahnert verwies unter anderem auf die Kürze der Zeit, um das 500-Seiten-Papier zu durchdringen und auf offene Fragen. Der Antrag auf Beschlussverschiebung fand aber keine Mehrheit.

Neue Kredite für Glasfaser-Ausbau nötig

Ein Mammutprojekt, das Grimma vor der Brust hat, ist der Bau des städtischen Glasfasernetzes. In den nächsten zwei Jahren sollen dafür 51 Millionen Euro ausgegeben werden. Zwar kann die Kommune mit einer hundertprozentigen Förderung rechnen. Doch Grimma wird sich einen Betreiber für das Netz suchen, und die Pachteinnahmen werden laut Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) bei der Förderung abgezogen. „Wir müssen sie also mit einem Kredit vorfinanzieren“, erläutert er. Deshalb wird sich die Stadt in diesem und im nächsten Jahr jeweils sechs Millionen Euro bei den Banken leihen.

Pro-Kopf-Verschuldung Grimmas steigt bis 2020 auf 760 Euro

Damit wird Grimmas kontinuierlicher Schuldenabbau abrupt gestoppt. „Wir haben zuletzt jedes Jahr rund 1,2 Millionen Euro getilgt. Unser stilles Ziel, bis 2027 schuldenfrei zu sein, können wir nun aber nicht mehr erreichen“, so der Rathauschef mit der Gewissheit, dass sich der Kredit durch die Pachteinnahme refinanzieren wird. „Der Glasfaser-Ausbau ist uns das wert.“ Die Pro-Kopf-Verschuldung klettert in Grimma bis Ende 2020 auf 760 Euro (insgesamt 21,5 Millionen), was laut Berger immer noch unter dem sächsischen Schwellenwert von 850 Euro liegt. Danach sinkt sie wieder.

Böhlener Oberschul-Neubau kostet 10,4 Millionen Euro

Eckpunkte des Etats stellte zur Stadtratssitzung Vize-Kämmerer Alexander Hein vor und ging dabei auch auf weitere Investitionen ein. Ein dicker Happen wird dabei der in diesem Jahr startende Neubau der Oberschule Böhlen sein, der mit 10,4 Millionen Euro veranschlagt ist und Grimma 6,5 Millionen Euro aus eigener Tasche kostet. Dafür greift die Stadt in ihren Sparstrumpf, der sich in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen von 15,4 auf 11,8 Millionen Euro schrumpft.

Am Mutzschener Schul-Standort soll zunächst Kindergarten entstehen

Grimma profitiert auch vom neu aufgelegten Investprogramm Schulbau, kann in diesem Jahr mit knapp 1,4 Millionen Euro aus diesem Topf rechnen. Das Geld soll unter anderem in die Schulhöfe der Grundschulen Mutzschen, Hohnstädt und Grimma-Süd fließen. Oberbürgermeister Berger informierte, dass die zunächst angedachte grundlegende Sanierung der Mutzschener Grundschule keinen Sinn mache. Er nannte eine Summe von fast fünf Millionen Euro, die für eine umfassende Rekonstruktion des Altbaus nötig wäre, allein eine Million Euro für die Fassade. „Wir wollen das konzeptionell anders angehen“, so Berger. Mit den Mutzschenern sei abgestimmt, später einmal am jetzigen Schul-Standort zunächst einen Kindergarten und danach ein neues Schulhaus zu errichten.

Fraktionschef Dossin mahnt Zustand des Bauhofs an

„Wir dürfen nicht die Werterhaltung bestehender kommunaler Gebäude vernachlässigen“, mahnte Hans-Jörg Dossin, Fraktionschef der Bürger für Grimma, angesichts der vielen Investitionen in neue Infrastruktur. Speziell spielte er auf den Bauhof an. Die Lagerhalle habe Löcher im Dach, eine Situation die nicht tragbar sei. Oberbürgermeister Berger gab ihm recht und erwiderte, dass es konzeptionelle Überlegungen zur Verlagerung des Bauhofs gebe. Die Stadt plant für die nächsten vier Jahre die Anschaffung neuer Bauhof-Technik für insgesamt 423 000 Euro.

Ortsteile fühlen sich ausreichend berücksichtigt

CDU-Fraktionschef Frank Linke führte an, dass nach Hinweis des Stadtrates die Mittel für Instandhaltung zum Vorjahr um 77 Prozent erhöht worden seien. „Ob das reicht, darüber kann man sich natürlich trefflich streiten.“ Der Stadtrat sei sich einig, so Linke weiter, den Breitband-Ausbau als Daseinsfürsorge zwingend voranzutreiben. Ein Punkt, den auch der Fraktionschef der Freien Wähler, Johannes Heine, hervorhob: „Damit gehen wir in die Zukunft“, sagte er. „Ich sehe das als Standortvorteil sondergleichen.“ Steffen Richter (Allianz Stadt + Land) lobte, dass Ortsteile wie Nerchau und Mutzschen in den nächsten Jahren „sehr gut entwickelt“ werden. Der ländliche Raum werde nicht vergessen, sondern reichhaltig bedacht.

Eckzahlen aus dem Grimmaer Haushalt Fast 500 Seiten voller Zahlen – gegliedert in Ergebnis- und Finanzhaushalt: Grimmas diesjähriger Etat hat ein Volumen von rund 54,7 Millionen Euro. Dabei plant die Kommune laut Vize-Kämmerer Alexander Hein mit einem Überschuss und damit einem Plus von 655.000 Euro. Größte Einnahmequelle der Stadt ist die Allgemeine Schlüsselzuweisung, in diesem Jahr überweist der Freistaat wohl 13,1 Millionen Euro. Auf Platz 2 folgt bereits die Gewerbesteuer, die Grimma voraussichtlich 8,5 Millionen Euro einbringen wird. Die Gewerbesteuer habe sich auf hohem Niveau eingepegelt, verzeichne aber keinen Anstieg mehr“, erläutert Oberbürgermeister Matthias Berger. Weitere große Einnahme-Posten sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (7,7 Millionen) und an der Umsatzsteuer (zwei Millionen). Rund drei Millionen Euro nimmt die Kommune mit Hilfe der Grundsteuer ein. Auf der Ausgaben-Seite schlagen mit 18,1 Millionen Euro die Personalkosten am meisten ins Kontor. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr von knapp 900.000 Euro – laut Vize-Kämmerer Hein vor allem den Lohnerhöhungen geschuldet. Die Kernverwaltung kostet Grimma 5,4 Millionen, die anderen Personalaufwendungen gehen an nachgeordnete Einrichtungen wie Kitas, Horte oder den Bauhof. Fast genauso groß ist mit 17 Millionen Euro der Ausgabe-Posten der Transferleistungen. Die Stadt Grimma muss allein 11,4 Millionen Euro an den Landkreis überweisen (Kreisumlage), ein Plus zum Vorjahr von rund 300.000 Euro. 3,4 Millionen Euro erhalten Freie Träger von der Kommune. Auch im Finanzhaushalt ist das Saldo positiv. In diesem Etat-Teil ist die Investitionstätigkeit verankert. In diesem Jahr sollen für Investitionen 31,7 Millionen Euro eingesetzt werden, allein 25,5 Millionen für den Bau des Glasfasernetzes. Damit will die Stadt den unterversorgten Gebieten, auf die keine Telekommunikationsunternehmen Anspruch erheben, schnelles Internet verschaffen. In den Finanzhaushalt fließen 2019 rund 25 Millionen Euro Fördermittel, wovon der Breitband-Ausbau mit 19,5 Millionen wiederum den Löwenanteil ausmacht.fpr

Von Frank Prenzel