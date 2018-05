In Grimma wird an diesem Sonnabend der Hochwasser-Ernstfall geprobt. Knapp 100 Einsatzkräfte der Wasser- und Feuerwehr wollen die bereits fertiggestellten Elemente der Flutschutzmauer so schnell wie möglich schließen, wie die Stadt mitteilte. Die Tore sind bis zu neun Meter breit, vier Meter hoch und 20 Tonnen schwer.