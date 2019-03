Grimma

In Grimma könnte bald ein neues Kapitel der Energiewirtschaft und Mobilität aufgeschlagen werden. Im Kern geht es um die Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe grüner Energie und seine Nutzung für Fahrzeugen. Vor den Augen der Grimmaer Stadträte wurde Donnerstagabend ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet, mit dem fünf Partner ihre Absicht für ein Wasserstoffkompetenzzentrum in Grimma untermauern. In Mitteldeutschland wäre das ein Novum.

Drei Unternehmen, Landkreis und Stadt signieren

Nach ausführlichen Erläuterungen und dem einstimmigen Votum des Stadtrates schritten die fünf Herren zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: Hans-Joachim Polk, Vorstand bei der VNG AG für Infrastruktur und Technik, Frank Weike, Geschäftsführer der Gruma Automobile GmbH, Helmut Schmeh, Geschäftsführer der Faun Viatec GmbH Grimma, Landrat Henry Graichen ( CDU)und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Während der Unterzeichnung. Quelle: Thomas Kube

Das gemeinsame Projekt wird seit etwa eineinhalb Jahren voran getrieben, einer der Impulsgeber ist der Energiewirtschaftler Axel Klug. Die VNG AG möchte an ihrem Grimmaer Standort eine Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Strom errichten. Gruma, das an seinem Grimmaer Mercedes-Standort die größten Potenziale sieht, plant den Bau einer Wasserstoff-Tankstelle für Laster und andere Nutzfahrzeuge. Und die Firma Faun Viatec, die unter anderem mit Kehrmaschinen auf dem Weltmarkt unterwegs ist und an der A14 im Norden Grimmas ein neues Werk bauen wird, setzt in der Zukunft auf Fahrzeuge, die mit Hilfe von Wasserstoff angetriebenen werden.

Mittel des Braunkohlenausstiegs für Projekt geplant

Landrat Graichen erinnerte an den Wunsch von Grimma, ans S-Bahn-Netz angebunden zu werden. Weil Dieselzüge nicht durch den City-Tunnel dürfen und die Elektrifizierung der Strecke in weite Ferne gerückt sei, ist Wasserstoff seinen Worten zufolge die Alternative. Eine Testfahrt vor wenigen Wochen erbrachte den Beweis. Graichen brachte einen zweiten Punkt vor: Den Strukturwandel durch den Braunkohlenausstieg, von dem der Landkreis betroffen ist. Hierbei setzt die Region auch auf Wasserstoff und möchte die vom Bund versprochenen Mittel entsprechend einsetzen. Auch die Unternehmen bräuchten dabei Unterstützung, so Graichen. Eingebunden in das Projekt sind ebenso die Stadtwerke Grimma.

Mit dem Memorandum haben die Partner erklärt, ihre Ziele in einen Vertrag münden zu lassen.

Stadtrat billigt B-Plan drei großer Bauprojekte

Der Grimmaer Stadtrat billigte im weiteren Verlauf der Sitzung die Bebauungspläne drei großer Bauvorhaben. Sie werden jetzt zur Anhörung ausgelegt. Zum einen geht es um den Aldi-Markt in der Innenstadt. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird das alte Gebäude abgerissen und mit dem Neubau begonnen. Die Verkaufsfläche darf 1200 Quadratmeter nicht übersteigen. Nach Angaben von Rathauschef Berger schließt nach Fertigstellung der Aldi-Markt im Pep seine Türen. Der zweite Beschluss befasste sich mit dem künftigen Eigenheimgebiet auf dem Rappenerg. In einem ersten Schritt werden 22 Baugrundstücke geschaffen. Für die Erschließung und Vermarktung hat die städtische Wohnungs- und Baugesellschaft den Hut auf. Auch in Nerchau entsteht ein neues Wohngebiet für Häuslebauer, ein privater Investor wird 19 Grundstücke schaffen.

Die Stadträte beschlossen außerdem, mit der Stadt Colditz eine Zweckvereinbarung zur Ausbildung von Verwaltungsangestellten einzugehen und bestellten Ines Rudolph zur neuen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt. Ein letzter Beschluss betraf den Ersatzneubau der Oberschule Böhlen. Hier wurde die Bausumme auf inzwischen 10,44 Millionen Euro präzisiert. Rund sieben Millionen davon muss die Stadt aus eigener Tasche aufbringen.

Von Frank Prenzel