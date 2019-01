Grimma

Die Stadt Grimma hat in ihrem jüngsten Amtsblatt das historische Gebäude des Oberen Bahnhofs ausgeschrieben. Potenzielle Erwerber können ihr Angebot bis zum 30. Januar einreichen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Berger gibt es verschiedene Interessenten für das denkmalgeschützte Haus, das seit vielen Jahren von Tristesse geprägt ist. Um weiteren Vandalismus einzudämmen, sind am ungenutzten Gebäude schon lange Türen und Fenster zugemauert und verrammelt.

Bemühungen der Stadt Grimma liefen ins Leere

Die Deutsche Bahn hatte den Grimmaer Bahnhof einst veräußert. Die Stadt holte sich das verwahrloste Gebäude schließlich für 20 000 Euro von einem Internationalen Fonds. „Wir wollten verhindern, dass der Bahnhof von Spekulant zu Spekulant geht“, so der Rathauschef gegenüber der LVZ. „Wir wollten ihn uns sichern, um agieren zu können.“ Doch alle Bemühungen liefen bislang ins Leere. Nun startet die Kommune mit der Ausschreibung den nächsten Versuch zur Belebung des städtischen Einfallstors.

Investor muss Platz für Zweckverband freihalten

Ausgeschrieben ist eine Gesamtfläche von 1833 Quadratmetern. „Entsprechend den planerischen Vorstellungen der Stadtverwaltung ist aus dem Objekt ein Gebäude mit florierenden Dienstleistungs- und Gewerbeeinheiten zu entwickeln“, gibt die Kommune den potenziellen Käufern vor. Die Empfangshalle des 1865/1866 im Tudor-Stil errichteten Gebäudes soll nach der Vorgabe künftig wieder Fahrgästen und Besuchern offen stehen. Für den Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig seien Räumlichkeiten für ein Kompetenzzentrum und für Fahrkartenautomaten vorzusehen. Im Obergeschoss seien Büro- oder Praxisräume denkbar.

Soll wieder eine Art Besucherzentrum werden – der Grimmaer Bahnhof. Quelle: Frank Prenzel

Die Kaufinteressenten haben mit ihrem Angebot ein Nutzungskonzept vorzulegen. Und die Stadt Grimma stellt einige Hürden auf und sichert sich damit ab. Der Erwerber muss laut Ausschreibung eine bauliche Investitionsverpflichtung in Höhe von 950 000 Euro eingehen. Wird diese Verpflichtung nach Besitzübergang nicht innerhalb von drei Jahren erfüllt, hat der Käufer nicht nur eine Vertragsstrafe von 250 000 Euro zu zahlen, eine sogenannte Pönale. Die Stadt will in diesem Fall auch ein Rücktrittsrecht ohne Wertausgleich geltend machen. Bei ihrer Investition müssen die Interessenten berücksichtigen, dass das Objekt mit Dienstbarkeiten belastet und derzeit ohne Medienanschlüsse ist. Und sie wissen, dass sie den Bahnhof in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz des Kreises sanieren müssen.

Bei der Bewertung der eingereichten Angebote wird nicht nur nach der Bietersumme geschaut. Je zur Hälfte werden der angebotene Kaufpreis und die städteplanerische Idee aus dem Nutzungskonzept für die Veräußerung heran gezogen. Der Bahnhof müsse betriebswirtschaftlich funktionieren, hatte Oberbürgermeister Berger schon im vorigen Jahr gegenüber der LVZ verdeutlicht. Von Pseudo-Belebungen wie Vereinshaus oder Museum halte er nichts. Immerhin kommen täglich etwa 2000 Zugreisende in Grimma an – potenzielle Nutzer künftiger Angebote im Bahnhof. Das Bahnhofsumfeld soll in den nächsten drei bis fünf Jahren umgestaltet werden. Dazu zählen der Vorplatz, die Zufahrten, die Bushaltestelle und Parkplätze. Die Bahn hatte erst kürzlich den Bahnsteig 1 erneuert.

Freiberger Architekt Eduard Heuchler hat Bahnhof entworfen

Grimmas erster Bahnhof wurde am 14. Mai 1866 eingeweiht. Er lag da an der Strecke von Leipzig über Borsdorf nach Döbeln, die schon im Jahr darauf bis Leisnig verlängert wurde. „Das betonte Empfangsgebäude hat drei rundbogige Eingänge“, beschreibt Stadtsprecher Sebastian Bachran die Bauweise. „An den Portikus mit krönender Glocke schließen sich zwei niedere Verbindungsbauten an. Zwei höhere Pavillons begrenzen das Ensemble.“ Im südlichen Gebäudeteil waren einst die Verwaltung und eine Dienstwohnung untergebracht. Im nördlichen Gebäudeteil befanden sich die abgestuften Wartesäle mit Gastronomie. Der große Innenraum des Empfangsgebäudes sei zunächst offen bis zum Dachstuhl gewesen und die Decke erst später eingezogen worden. Autor der Anlage sei der Freiberger Architekt Eduard Heuchler gewesen.

Von Frank Prenzel