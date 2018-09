Grimma

Mit einem Mieterfest in der Klosterkirche hat die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) am Dienstag ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Oberbürgermeister Matthias Berger erinnerte zugleich daran, dass die Muldestadt auf 60 Jahre kommunales Wohnen blickt. Denn es war 1958, als auf Basis eines DDR-Gesetzes der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Grimma ins Leben gerufen wurde. Aus ihm ging vier Jahre später der VEB Gebäudewirtschaft Grimma hervor, der sich nach der politischen Wende wiederum zu einem Eigenbetrieb der Stadt wandelte (1991). Die Geburtsstunde der jetzigen GWB schlug schließlich am 1. Juli 1993. Die Stadt ist der alleinige Gesellschafter der GmbH.

1500 Mietparteien eingeladen

Das Mieterfest zum runden Geburtstag hielt einige Bonbons für die 500 Gäste bereit. Neben Livemusik der Jukuleli-Band, einer Fotoausstellung und einer Hüpfburg für die Kleinen, gab es was zum Schlemmen und eine Tombola. Jede der rund 1500 Mietparteien hatte schon mit der Einladung ein Gratis-Los erhalten – der Gewinner des Hauptpreises kann sich nun über einen Monat mietfreies Wohnen freuen.

Die GWB erbte vor 25 Jahren rund 3000 Einheiten. Eine Zahl, die sich inzwischen halbiert hat. Katrin Hentschel, die seit 2001 im Unternehmen arbeitet und vor drei Jahren zur Geschäftsführerin aufstieg, nennt drei hauptsächliche Gründe für den Schwund. So erhoben vor allem in den 1990er-Jahren Alteigentümer Anspruch auf ihre einstigen Immobilien. Hinzu kam das Altschuldengesetz des Bundes, das eine finanzielle Entlastung der Wohnungsunternehmen mit einer 15-prozentigen Teilprivatisierung des Bestandes verknüpfte.

Millionen-Schulden aus DDR-Zeiten

Dennoch sitzt die GWB auch heute noch auf einem Schuldenberg aus DDR-Zeiten in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Letztlich machte der städtischen Wohnungstochter die demografische Entwicklung zu schaffen. Die schlechte wirtschaftliche Lage nach dem Mauerfall – etwa das Aus des Großbetriebes MAG in Grimma– trieb junge Leute in den Westen, die leere Wohnungen zurückließen. Von 2001 bis 2013 ließ die GWB einige Häuser abreißen und nahm damit 180 Wohnungen vom Markt.

Deutlich vor Augen hat Hentschel noch die dramatischen Geschehnisse beider Mulde-Hochwasser. Ihrem Unternehmen gehören im Zentrum 16 denkmalgeschützte Gebäude, die 2002 wie 2013 in den Fluten untergingen und einen Schaden von 2,4 Millionen Euro hinterließen. Die Bewohner brauchten in jenen Tagen umgehend Notunterkünfte. Beim zweiten Hochwasser traf es auch die Geschäftsstelle der GWB, die sich seit 2004 in der Brückenstraße befindet. Dabei versank nicht nur die Technik, auch zahlreiche Akten und Fotodokumente gingen verloren.

Bestand fast halbiert

Bei allen Rückschlägen: Die Wohnungsfirma hat in dem Vierteljahrhundert viel gestemmt. Alles in allem investierte sie bislang 29 Millionen Euro in ihren Bestand, hinzu kommen die Mittel für die laufende Reparatur und Instandhaltung. „Bis 1998 haben wir uns auf die Außenhaut konzentriert“, erläutert Hentschel die Sanierungsschritte an den Gebäuden, darunter viele Plattenbauten. Als Fassade, Dach und Fenster erneuert waren, rückte ab 2000 das Energiesparen sowie das alten- und altersgerechtes Wohnen in den Fokus – etwa beim Einbau effizienter Heiztechnik, dem Anbau von Balkonen und dem Innenausbau. Im Wohnumfeld sei ebenfalls viel passiert, sagt Hentschel.

Inzwischen sind 80 Prozent des Bestandes tipptopp und 17 Prozent teilsaniert. Die 188 hinfälligen Wohnungen verschiedener Ortsteile, die Grimma der GWB Anfang des Jahres überantwortet hat, sind da nicht eingerechnet. Alles in allem bewirtschaftet die Firma derzeit 1636 eigene Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten. Neun Prozent des Bestandes stehen leer.

Moderate Mietpreise

Zwar könnte die GWB nach dem Abzug der Bauarbeiter eine Modernisierungsumlage von elf Prozent auf die Miete schlagen. „Das ist für uns aber nicht darstellbar“, weiß die Firmenchefin um das „sozial schwache Klientel“ unter ihren Mietern. Deshalb werde die Umlage regelmäßig gekappt. Die GWB-Kaltmiete liegt derzeit zwischen 3,20 und 6,50 Euro je Quadratmeter. Über eine Mietpreisbremse müsse man in Grimma jedenfalls nicht sprechen, weiß Hentschel, die von 15 Mitarbeitern umgeben ist.

Von Frank Prenzel