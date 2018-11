Grimma

Die Stadt Grimma will versuchen, über ein neu aufgelegtes Förderprogramm des Bundes Geld für die Alte Spitzenfabrik zu schöpfen. In der denkmalgeschützten Anlage an der Mulde, die in privaten Händen ist, hat sich das „Dorf der Jugend“ etabliert. Der Grimmaer Stadtrat hat am Donnerstagabend einmütig grünes Licht gegeben, für die Instandsetzung der Gebäude einen Projektantrag beim Bundesminsterium für Inneres, Bau und Heimat einzureichen.

Projekte brauchen Ausstrahlung

Konkret geht es um das Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) machte aber klar, dass er das Ganze für „sehr abstrakt“ halte. Die Projekte, die in den Genuss der Förderung kommen, sollen große Ausstrahlungskraft haben. Die Stadt will aber die Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen. „Es wäre toll“, so Berger, „wenn wir viel Geld für die Fabrik bekämen.“

Der Projektantrag ist bis Ende November einzureichen. Würde Grimma nicht durchs Raster fallen und in die Auswahl kommen, müsste er präzisiert werden. Erst dann lägen auch konkrete Summen auf dem Tisch. Im Stadtrat wurde bereits kritisch hinterfragt, wer die 30 Prozent Eigenanteil trage.

OB Berger: Keine Versprechungen

Rathauschef Berger machte Richtung Jugend-Dorf klar, dass mit dem Stadtratsbeschluss und der Projektbeantragung weder finanzielle noch personelle Versprechen verbunden sind. „Wir wollen uns erst mal auf den Weg machen. Ob es mit einer Förderung klappt, ist nicht einschätzbar.“

Von Frank Prenzel