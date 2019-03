Grimma

Was Touristen nach Grimma lockt, verraten die nüchternen Zahlen zwar nicht. Eines aber sagen sie aus: Die Muldestadt konnte auch im vorigen Jahr an Besuchern und Übernachtungen zulegen. Statistisch erfasst werden allerdings nur jene Herbergen, die mindestens zehn Betten unterm Dach haben – worunter auch die Campingplätze fallen. Ein Gesamtbild ist deshalb nicht möglich.

Fast 65 000 Übernachtungen im Jahr 2018

Seit der letzten Flut im Jahr 2013 geht es stetig bergauf. Nach den aktuellen Daten der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH checkten im vorigen Jahr exakt 32.697 Menschen in den 15 Grimmaer Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten ein. Das ist ein Plus zu 2017 von 3,2 Prozent. Sie brachten es auf 64.864 Übernachtungen, was sogar einer Steigerung von 14,8 Prozent entspricht. Unter diesen Gästen der Stadt befanden sich, das gibt die Statistik auch wieder, 2065 Ausländer.

Seit der Flut 2013 klettern die Übernachtungszahlen in Grimma kontinuierlich. Quelle: Leipzig-Region

Ausländer bleiben im Schnitt sieben Nächte

Sebastian Bachran von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt steht die Freude ins Gesicht geschrieben: Fast 65.000 Übernachtungen – „das hatten wir noch nie“. Hinzu kommt, dass die Leute länger bleiben. Vor rund zehn Jahren lag die Aufenthaltsdauer bei 1,3 Tagen, jetzt schrammt Grimma die Zwei-Tage-Marke. Die Ausländer haben ihr Zimmer oder den Campingplatz im vorigen Jahr durchschnittlich sogar fast sieben Tage gebucht. Diese Zahlen sind nicht zu vernachlässigen vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, dass ein Tagestourist in der Region Leipzig rund 26 Euro ausgibt, ein Übernachtungsgast aber schon fast 120 Euro pro Tag hinlegt.

Grimma hat derzeit 15 meldepflichtige Herbergen

Grimma hat derzeit 15 meldepflichtige Betriebe, die das Laken über insgesamt 433 Betten spannen. Lange Zeit habe die Auslastung der Häuser bei etwa einem Drittel gelegen, erläutert Bachran. Im vorigen Jahr knackte Grimma nun die 40-Prozent-Marke (41,5). „Das ist bemerkenswert“, schätzt Bachran ein. Besonders gefragt seien natürlich die großen Häuser, also die Schiffsmühle und das Kloster Nimbschen. Sie bieten auch für Familienfeiern und Tagungen höchstes Niveau. Und mit dem neuen Wellness-Bereich baut das Erlebnishotel in Höfgen seine Attraktivität gerade aus.

Gefragt: Das Hotel Kloster Nimbschen. Quelle: Frank Schmidt

433 Betten – das sei ein guter Wert, sagt Bachran. Unter den 15 großen Beherbergungsbetrieben der Stadt befinden sich sechs richtige Hotels und vier Campingplätze. Auch das Pfadfinderheim in Höfgen oder die Pension „Tenne“ in Kaditzsch gehören zu den Häusern mit mindestens zehn Schlafstätten. Betten kleinerer Pensionen und weiterer Gästewohnraum komplettieren das Übernachtungsangebot. Dennoch sei gerade an Wochenende oft das Limit erreicht, weiß Bachran zu berichten. Der seit Jahren geschlossene Husarenhof in Grimma fehle der Stadt. „Wir könnten noch ein Hotel in der Altstadt gebrauchen“, betont der Rathaussprecher. Einen potenziellen Investor „würden wir gern an die Hand nehmen“.

In Mutzschen entsteht neues Hotel mit Camping

Während rund um Höfgen so etwas wie ein Betten-Eldorado herrscht, sieht es in anderen Ortsteilen nicht so rosig aus. Bachran hebt aber das Hotel „Zur Alten Salzstraße“ in Dürrweitzschen hervor und macht auf die Investitionen der neuen Mutzschener Schlossherrin aufmerksam. Deborah Hey will das Herrenhaus zum Hotel umbauen und im Park gehobenes Camping etablieren. Nerchau – auch eine einstige Kleinstadt – habe mit dem Anschluss an den Mulderadweg eigentlich ebenfalls eine gute Lage, so Bachran. Wegen der fehlenden Gastronomie in „ Gänse-Nerchau“ ist es aber alles andere als leicht, hier Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen.

Reizvolles Grimma. Quelle: Frank Schmidt

Nicht wenige Touristen nutzen Grimma als Ausgangspunkt, merkt Bachran an. Die Stadt liege günstig und biete – etwa im Vergleich zu Leipzig – gute Übernachtungspreise. Von Grimma aus seien Leipzig, Dresden, Meißen oder Torgau schnell erreicht, „manche stellen sich richtige Routen zusammen“, weiß Bachran. Mit Broschüren und auf Messen wirbt die Stadt für ihr Potenzial. Denn zu entdecken gibt es auch in Grimma und seinen Ortsteilen genug.

Von Frank Prenzel