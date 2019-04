Grimma

„Die Umwelt ist uns nicht egal“ – unter diesem Motto starten die Mitglieder des kleinen Angelvereins MAG Grimma in jedem Jahr zweimal zu einem Arbeitseinsatz. Ziel ist nicht nur die Hege und Pflege der Angelgewässer. Vorrangig geht es den Anglern darum, die Ufer zu säubern. Schließlich sind die Gewässer vor allem auch Freizeit-Regionen, in der sich jeder wohl fühlen möchte.

Auch andere sammelten Müll im Wald, wie diese Frau, die Eigeninitiative ergriff und Unrat aus dem Wald schaffte. Quelle: U. Walther

Auf dem Parkplatz der Grundmühle trafen sich zum jetzigen Einsatz zwölf Angler und vier Jugendliche, die nicht zu den Petrijüngern gehören. „Die Jugendlichen, die freiwillig teilnahmen, besuchen zur Zeit die 11. und 12. Klasse des Gymnasiums, auch ihnen gilt unsere Anerkennung“, so Vereinsmitglied Ulrich Walther.

Beide Uferseiten abgesucht

Nach einer Einsatzbesprechung ging es los. Die Naturfreunde durchstreiften das linke Muldeufer von Grimma bis fast nach Bahren und das rechte Ufer von der Brücke in Grimma bis fast zur Loreley und sammelten die Hinterlassenschaften anderer Leute auf. Außerdem wurde der Wanderweg von Grimma nach Bahren kontrolliert und von Unrat befreit. Eine dritte Gruppe setzte während des Subbotniks den mehrfach genutzten Fahr- und Wanderweg sowie den Überlauf am Stabsteich instand.

Illegale Entsorgung am Stabsteich

„Viele Aktivitäten der Sportfreunde, aber auch vieler Bürger aus dem Kreisgebiet, haben dazu geführt, dass die Menge achtlos weggeworfenen Mülls abgenommen hat“, merkt Walter an. „Andererseits gibt es aber immer noch Bürger, die sich ihres Unrates vorsätzlich illegal entledigen.“ So wurde am Stabsteich ein Berg abgefahrener Fahrradreifen gefunden. Laut Verein laufen die Ermittlungen dazu.

Der Angelverein wünscht sich mehr Zivilcourage und Anzeigen, um Umweltfrevlern das Handwerk zu legen. Illegal weggeworfener Müll oder sonstiger Abfall sei ein Schlag ins Gesicht derer, die ihre Freizeit zur Reinhaltung der Umwelt opfern, heißt es. Der Verein appelliert an die Mitbürger, „das kostenlose und sehr vorbildliche Abfallentsorgungssystem des Landkreises“ zu nutzen. Eine überführte Missetat sei wesentlich teuer.

Von LVZ