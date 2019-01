Grimma/Freiberg

Wie kommt der Apfelsaftsaft auf den Frühstückstisch? Den Weg vom Obst zum Saft erforschten 12 Schüler des Physik-Leistungskurses am Gymnasium St. Augustin zu Grimma während eines Projekttages. Am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik (MVT/AT) der TU Bergakademie Freiberg erfuhren sie Details über den Prozess, wobei die Filtration eine besondere Rolle spielte.

Ingenieure in Freiberg und ihr Einfluss auf Stoffe

Bevor die Grimmaer in die Tiefe gingen, erklärten Ingenieure und Verfahrenstechniker, weshalb die Gesellschaft sie zwingend braucht. Beispiele gefällig? Warum hält die Wandfarbe an der Wand besser als an der Farbrolle, und warum tropft sie nicht herunter? Was sind die Anforderungen einer stetig anwachsenden Bevölkerung weltweit, und was ist der Beitrag der Ingenieurwissenschaften zu den damit verbundenen Herausforderungen? Der kurzer Einblick überzeugte davon, wie gezielt Verfahrensingenieure Stoffeigenschaften beeinflussen können.

Projekttag an der TU Bergakademie Freiberg: Grimmaer Augustiner informieren sich über verschiedene Verfahrenstechniken. Quelle: pd

Grimmaer entwickeln eigene Apparatur

Im Anschluss leiteten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts durch das Fallbeispiel Apfelsaftfiltration. Als Verfahrenstechniker im Anlagenbau sollten die Schüler einem Fruchtsafthersteller eine geeignete Anlage anbieten, um klaren Apfelsaft aus naturtrübem zu gewinnen. Dass sich ein einfacher Kaffeefilter dazu nicht eignet und man sich anderer Hilfsmittel bedienen muss, war schnell klar. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Filtration überzeugten erste Tests an einer Filtrationsapparatur. Die Schüler staunten nicht schlecht, als aus einer eher unappetitlich aussehenden, braunen Brühe klarer Apfelsaft hergestellt werden konnte.

Begeisterung für das Ingenieursstudium

Der Pilotversuch motivierte zu weiteren Untersuchungen an verschiedenen Stationen. Am Ende stand die Frage: Geht das auch mit Bier? Es geht. Krönender Abschluss: Der naturtrübe Apfelsaft wurde durch naturtrübes, alkoholfreies Radler ersetzt. Allen Beteiligten hat der Projekttag neue Erkenntnisse gebracht und der ein oder andere konnte darüber hinaus für ein Ingenieursstudium begeistert werden.

Von LVZ