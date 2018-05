Grimma

Der Stadtrat von Grimma hat mit Ute Kabitzsch die bisherige Beigeordnete der Großen Kreisstadt in ihrem Amt bestätigt. Diese einstimmige Personalie war nötig geworden, da die laufende siebenjährige Amtszeit zum 30. September ausläuft.

Dem Prozedere einer offenen Wahl im Parlament ging eine öffentliche Ausschreibung voraus (LVZ berichtete). Daraufhin reichten sieben potenzielle Bewerber ihre Unterlagen ein, darunter auch Kabitzsch. Sie konnte erneut den Verwaltungsausschuss überzeugen, der sie als Favoritin zur Wahl vorschlug und damit alle anderen Bewerber disqualifizierte. Auch Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) machte kein Geheimnis daraus, Kabitzsch weiterhin als Beigeordnete an seiner Seite zu wissen.

Ihre zweite Amtszeit beginnt am 1. Oktober und hat wieder eine siebenjährige Laufzeit. Mit einigen Worten dankte sie zunächst den Parlamentariern für das Vertrauen und die bisherige Zusammenarbeit und sicherte ihnen und den Amtsleitern im Stadthaus auch zukünftig ein enges Miteinander zu.

Darüber hinaus zog sie eine kurze Bilanz der letzten sieben Jahre. „Die waren nicht ganz einfach und mit zwei großen Ereignissen verbunden. Zum einen die Eingemeindungen, zum anderen die Juniflut 2013.“

Mit Blick auf die Zukunft sieht Kabitzsch einen Schwerpunkt in der Digitalisierung der Verwaltung. „Das bedeutet, den leistungsfähigen Breitbandausbau voranzubringen, der Priorität hat. Außerdem stehen mit dem Personalentwicklungskonzept neue Aufgaben an, denn in den nächsten zehn Jahren gehen 30 Prozent unserer Mitarbeiter in den Ruhestand.“ Ein weiterer Schwerpunkt stelle das Forcieren der interkommunalen Zusammenarbeit dar.

Von Frank Schmidt