Grimma Spende - Grimmaer Biker spendieren für 250 Euro Eis Die Kartoffelkäfer, Grimmas berühmteste Motorradfahrergemeinschaft, fördert behinderte Erwachsene im Ortsteil Höfgen. Jetzt sammelten die Biker Geld – aber die Spende ist zweckgebunden.

Kartoffelkäfer-Präsident Tilo Urban (2.v.li.) überreicht an Wohnheimleiter Olav Chemnitz (3.v.l.) in Höfgen einen Scheck in Höhe von 250 Euro. Quelle: Werner Rosenberger