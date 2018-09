Grimma

Weitere Würdigung: Das Dorf der Jugend in Grimma ist für den sogenannten European Youth Culture Award nominiert. Sozialarbeiter Tobias Burdukat fährt am Freitag mit einigen Jugendlichen nach Berlin, wo am Abend in der Landeszentrale für politische Bildung die Hauptpreisträger verkündet werden. Die Respekt!Stiftung lobt den Award, der in drei Kategorien vergeben wird, nach 2017 zum zweiten Mal aus.

Schwergewichtige Projekte im Wettbewerb

Vorgeschlagen für den Award wurde das Dorf der Jugend vom Kinder- und Jugendring des Landreises Leipzig. Und schon die Nominierung gilt als Auszeichnung. Denn von über 40 Bewerbungen kamen pro Kategorie nur drei Projekte in die engere Wahl. Die Grimmaer sind in der Kategorie „Jugendarbeit und Selbstorganisation“ gesetzt und haben mit dem Alternativen Jugendkulturzentrum Bad Kreuznach sowie dem Projektseminar „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Spessart-Gymnasium Alzenau zwei Schwergewichte vor der Brust. Eine hochrangige Jury hat ihre Wahl bereits getroffen – am Freitag lüftet sich das Geheimnis.

Die Stiftung wurde 2011 gegründet und ging aus dem Engagement des Archivs der Jugendkulturen hervor. Ihr exakter Name lautet „Respekt! Die Stiftung zur Förderung von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung“. „Wir wollen auf solche Initiativen wie in Grimma aufmerksam machen“, erläutert Stiftungsvorsitzender Klaus Farin. Es gebe tolle Ideen und Projekte mit Jugendlichen, die leider zu wenig Widerhall in den Medien fänden. Das Dorf der Jugend sei beispielhaft, „wie man mit Jugendlichen etwas für Jugendliche bewirken kann“, lobt er. Das sei ein Stück praktizierte Demokratie.

Hauptpreis mit 500 Euro dotiert

In der Begründung zur Nominierung finden sich ähnliche Worte. Zentral in Grimma sei der Peer-to-Peer Ansatz, nach dem Jugendliche Angebote für Jugendliche schaffen. Dadurch binde das Dorf der Jugend kontinuierlich aktive junge Menschen an sich, die Verantwortung übernehmen. Außerdem positioniere es sich klar gegen den erstarkenden Alltagsrassismus und rechtes Gedankengut.

Der Hauptpreis ist mit 500 Euro dotiert. Die weiteren Nominierten erhalten laut Farin 200 Euro. Dennoch koste der kleinen Stiftung die Preisvergabe rund 10 000 Euro, da neben der Feier auch die Fahrtkosten erstattet werden. „Es geht nicht um den Scheck“, betont der Stiftungschef, „der Award soll Aufmerksamkeit generieren.“ Denn es gebe sehr gute beispielhafte, übertragbare Projekte. Das Engagement der jungen Aktivisten verdiene Wertschätzung und Respekt.

Das sieht Tobias Burdukat, der von der Nominierung völlig überrascht wurde, ähnlich. „Andere Menschen können so auf unser Projekt aufmerksam werden und die Idee eventuell kopieren“, freut er sich über den Sprung aufs Treppchen. Der Preis sei auch eine Anerkennung für die Arbeit in der Alten Spitzenfabrik.

Von Frank Prenzel