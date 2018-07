Grimma/Kleinbothen

Seidel, eigentlich Storchenexperte, bietet auf seinem Grundstück auch anderen gefiederten Freunden beste Brutmöglichkeiten. Für die Schleiereulen hat er zwei spezielle große Brutkästen gebaut und an die kleinen Fensteröffnungen der Giebelwand von innen montiert. Seit einigen Jahren danken es ihm die nächtlichen Mäusejäger mit mehr oder auch mal weniger Nachwuchs.

Drei der fünf jungen Schleiereulen aus der Brut in Kleinbothen. Quelle: Thomas Kube

„Dieses Jahr ist durchschnittlich“, weiß der erfahrene Vogelberinger Bernd Holfter. Seit Jahrzehnten im Altkreis Grimma aktiv, kann er für 2018 zwölf Brutpaare nachweisen. „Normal für ein Brutpaar wären vier bis fünf Junge. Doch dieses Jahr sind es zumeist nur zwei Jungtiere.“

Seidels Quintett in Kleinbothen ist da die positive Ausnahme. „Wenn man bedenkt, dass 75 Prozent der diesjährigen Jungvögel durch ihre Unerfahrenheit kaum das erste Lebensjahr erreichen werden, so ist eine stabile Population für die Zukunft keineswegs gesichert. Dafür müssten bei den Erst- und Zweitbruten schon mindestens immer vier Jungvögel ausfliegen“, weiß der Fachmann, der auch Turmfalken und Mauerseglern alljährlich die Fußringe anlegt.

Allerdings gibt es sicherlich noch einige Brutpaare in der Region, denn nicht alle Scheunenbesitzer melden ihre „Untermieter“ – wohl auch, um Unruhe für die Tiere zu vermeiden. Dabei ist so eine Beringungsaktion in etwa einer halben Stunde erledigt und die Wiederfunde mit abgelesener Ringnummer sorgen immer für neue Erkenntnisse über die Eulen.

Von Thomas Kube