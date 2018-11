Grimma

Regenschirm statt Narrenkappe. Aber bei Sonnenschein kann jeder feiern, dachten sich der Muldental Faschingsclub (MFC) Grimma mit Sitz in Nimbschen und zog trotz Nass von oben seinen Frühschoppen zur Eröffnung der fünften Jahreszeit durch.

Dass ausgerecht Punkt elf Uhr elf der Regen einsetzte, konnte die Muldestädter nicht wirklich abschrecken. Die wusste halt zu genau, dass neben dem Regen auch Sekt für die Großen und rote Limo für die Kleinen in Strömen fließen würde. Gratis versteht sich, denn der MCF startete mit einem kleinen Jubiläum in die neue Faschingszeit – 25 Jahre MFC. Nur das Motto der neuen Saison reicht etwas weiter zurück, nämlich in 20er-Jahre. Und darauf wird nicht nur einer an der „Nicht-Erkenn-Bar“ gehoben, die eine maßgebliche Rolle im Programm ab Februar spielen wird.

Zur Galerie Der Muldentaler Faschingsclub hatte in Grimma wenig Mühe, Stadtchef Matthias Berger, den Schlüssel abzunehmen.

Ach ja, da war doch noch die obligatorische Schlüsselübergabe, der sich das Stadtoberhaupt, Matthias Berger (parteilos) nicht entziehen konnte. Eigentlich gar nicht entziehen wollte, weil für ihn die einen Narren gehen, die anderen kommen. Und auch mit den traditionellen elf Thesen des MFC, die Art-Direktor Fred Urban dem närrischen Volk verkündete, gab es teils derbe Seitenhiebe auf die kleine und große Politik sowie auf das eine oder andere in der Gesellschaft. Und das wurde freilich mit einem standesgemäßen „MFC olé“ bejubelt.

Von Frank Schmidt