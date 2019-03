Grimma

Den 2. August sollten sich Gegner und Befürworter der Hochwasserschutzmauer in Grimma schon einmal vormerken. Denn was bisher nur hinter vorgehaltener Hand, ja sogar als Gerücht die Mulde abwärts plätschert, wird zumindest in Teilen nun auch von offizieller Seite bestätigt. Dieses Datum, es fällt auf einen Freitag, wird nämlich als Eröffnungstermin für das neue Bollwerk gegen Fluten im Ausmaß von 2002 und 2013 genannt.

Eröffnungszeremonie noch vor der Wahl

Oberbürgermeister Matthias Berger hielt sich mit einem Statement dazu zurück, da ihm die Zeremonie nach der Wahl und damit im September lieber wäre. Doch seitens der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen ließ Axel Bobbe auf Anfrage wissen, dass die Information „nicht ganz falsch“ sei. „Bisher ist erstmal dieser Termin als offizieller Fertigstellungstermin in der Planung“, sagte der Betriebsleiter. Jedoch könnte es noch Abweichungen geben, die davon abhängig seien, wer als Vertreter der Landesregierung an dem magischen Datum teilnehmen werde.

Ein Blick vom Stadtwald aus auf die Altstadt Grimma zeigt auch die neue Hochwasserschutzmauer. Man sieht nicht auf der ersten Blick , dass sie in der Lange ist künftige Hochwassergefahren zu bannen. Quelle: Frank Schmidt

Nach der verheerenden Flut im Jahr 2002 wurde im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen mit der Herstellung des Hochwasserschutzes für die Stadt Grimma an der Vereinigten Mulde begonnen. In die Planungen ist auch eine physikalische Modellierung samt Stadtmodell von Grimma eingeflossen. Gleichwohl für das 60-Millionen-Projekt der Planfeststellungsbeschluss erst im Februar 2008 vorlag, begann man schon im August 2007 offiziell mit dem Bau.

Letzte Lücke im Bauwerk wird derzeit geschlossen

Kritik und Lob begleitete das nunmehr 12-jährige Bauvorhaben. Inzwischen ist die Mauer fast fertiggestellt. Nur an der Pöppelmannschen Steinbrücke wird derzeit noch die letzte Lücke geschlossen. Am bereits fertigen Bauwerk mit seinen insgesamt 85 mehr oder weniger großen Maueröffnungen muss man schon genauer hinsehen, um darin den Hochwasserschutzwall für Grimma zu erkennen. Die Planer und Bauleute haben alles gegeben, um der ehemaligen Stadtmauer weitgehend ihr altes Gesicht zu geben.

Von Frank Schmidt