Grimma/Kasan

Was ist eigentlich ein „Ötschpotschmak?“ Diese Frage stellten sich die 18 Schülerinnen und Schüler des Grimmaer Gymnasiums, als sie sich auf den Weg in die Hauptstadt Tatarstans, einer Teilrepublik Russlands, begaben. Bereits seit 2014 existieren zwischen dem „Sankt Augustin“ in Grimma und dem Gymnasium Nr. 94 in Kasan freundschaftliche Beziehungen, in deren Rahmen verschiedene Projekte stattfinden, verbunden mit einem regelmäßigen Schüleraustausch.

Gymnasiasten der Partnerschule vertiefen deutsche Sprache

Bei ihrem jüngsten Besuch hospitierten die deutschen Schüler mit zwei Lehrern und einem Referendar in der Partnerschule in Kasan, an der die russischen Gymnasiasten eine vertiefte Ausbildung in der deutschen Sprache absolvieren. In Gastfamilien untergebracht, hatten sie die Gelegenheit, Bekanntschaft mit der russischen Gastfreundschaft zu schließen und ihre eigenen Russisch-Kenntnisse zu testen und zu erweitern.

Kasan ist die sechstgrößte Stadt Russlands. Direkt an der Wolga, liegt sie rund 800 Kilometer östlich von Moskau und gilt als ein wichtiges Zentrum des russischen Islams sowie als ein bedeutender Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.

Grimmaer bei Kreml-Führung und Moschee-Besuch

In diesem Sinne gab es für die Jugendlichen viel zu entdecken. So stellten die Gastgeber und die Lehrerinnen des Kasaner Gymnasiums ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine, zu dem die Besichtigung des historischen Kremls und eine Führung durch die Kul-Scharif-Moschee gehörten. Die Schüler zeigten auch selbst Initiative und gestalteten die Zeit aktiv mit. Gemeinsam wurde das tatarische Frühlingsfest gefeiert, bei dem es allerlei Köstlichkeiten zu probieren gab – darunter die tatarische Nationalspeise Ötschpotschmak, eine mit Fleisch gefüllte Teigtasche, die gern zur Suppe serviert wird.

Die Teilnahme am Unterricht in der Partnerschule sowie mehrere Ausflüge, unter anderem auf die Halbinsel Swijaschsk, ein Besuch des Balletts und ein Abstecher in einen Skypark, in dem sich die Gymnasiasten sportlich betätigen und im Klettern und Springen üben konnten, waren ebenfalls Bestandteil der abwechslungsreichen Tage.

Viele Unterstützer ermöglichen Schüleraustausch

Der Austausch, der ohne die Unterstützung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches Hamburg, des Landesamtes für Schule und Bildung und nicht zuletzt des Augustiner Vereins Grimma nicht möglich gewesen wäre, war eine wertvolle Erfahrung für die Jugendlichen. Die Teilnehmer danken besonders Organisator Michael Mühlner.

Die Grimmaer Gymnasiasten erwarten nun voller Spannung den Gegenbesuch der russischen Freunde, der voraussichtlich im November sein wird. Vielleicht fragen die Gäste dann: Was ist eigentlich eine Eierschecke?

Von Christoph Wendt