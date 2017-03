Grimma. Ein Großeinsatz ist am Mittwoch im Grimmaer St. Augustin Gymnasium ausgelöst worden. Dem Vernehmen nach ist ein unbekanntes Gas ausgetreten oder vorsätzlich in Umlauf gebracht worden. Derzeit durchsuchen Feuerwehrkräfte in Atemschutz das Gebäude, um nach den Ursachen zu suchen.

Das Schulgebäude in der Klosterstraße ist evakuiert worden. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Auch Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) verschafft sich einen Überblick der Lage. Er begleitet den Einsatz zusammen mit Schulleiter Wolf-Dieter Göcke.

Wie schwer die betroffenen Schüler verletzt sind – es wird gegenwärtig von 50 Schülern gesprochen – kann gegenwärtig nicht gesagt werden – sie sollen über Reizungen der Atemwege und den Augen klagen. Gegenwärtig werden 600 Schüler vom Schlossplatz zum Jahnstadion gebracht, wo sich Einsatzkräfte um sie kümmern. Sie werden einzeln medizinisch untersucht.

Rund um das Gymnasium in Grimma kommt es wegen des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

Der Hausmeister der Schule hatte einen beißenden Geruch im Keller des Schulgebäudes festgestellt und gelüftet. Danach sei das Gas in die oberen Etagen gedrungen, woraufhin Alarm ausgelöst und die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet wurde.

Von Thomas Lieb