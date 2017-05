Grimma/Leipzig. Zum Tod von Steffen Sörnitz (67) aus Grimma hat die Staatsanwaltschaft Leipzig die Ermittlungen aufgenommen und die Obduktion des Leichnams angeordnet. Der Wirt des bekannten Mulde-Hotels „Zur Schiffsmühle“ in Höfgen war Dienstagmorgen von der Jagd nicht zurückgekehrt. Familienangehörige nehmen an, dass Sörnitz von einem Schuss aus der eigenen Jagdwaffe getroffen wurde, der sich versehentlich gelöst hatte. Von einem Fremdverschulden geht auch die Staatsanwaltschaft Leipzig nicht aus. „Eine abschließende Beurteilung ist naturgemäß aber erst nach Durchführung aller erforderlichen Untersuchungen und weiteren Ermittlungen möglich“, erklärte Staatsanwältin Jana Friedrich.

Es sei ein Verfahren eingeleitet worden, „das die genaue Todesursache und die weiteren Umstände des Todes“ klären soll, so Friedrich weiter. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat dazu am Mittwoch die Obduktion des Verstorbenen angeordnet. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse „gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, welche den Anfangsverdacht einer Straftat zum Nachteil der Verstorbenen begründen könnten“, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nachdem der Sohn seinen vermissten Vater mit der tödlichen Schusswunde am Dienstagmorgen gefunden hatte, versuchten die Ermittler den Unfallhergang vor Ort zu rekonstruieren, berichtete Jana Friedrich. Eine Leichenschau erfolgte noch am Dienstag am Fundort im Wald, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Zu den weiteren Einzelheiten der Ermittlungen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

