Grimma

Eine Kindermalschule etabliert sich seit etwa drei Jahren im Kreativhaus von Uschi Ziegler in der Grimmaer Innenstadt. Die auch als „Bastelladen“ bekannte, liebevoll eingerichtete Verkaufseinrichtung für Künstlerbedarf kam damals mit der Künstlerin Antje Reitler ins Gespräch. Reitler hatte bis dahin mit Ausstellungen in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht.

Grimmaer Zirkel schult in verschiedenen Maltechniken

Der Gedanke von einer Kindermalschule begeisterte die freischaffende Künstlerin. Schulkinder verschiedenen Alters nahmen das Angebot ebenfalls gern an und so entstanden im Laufe der Jahre viele – in verschiedenen Maltechniken angefertigte – Kunstwerke.

Diese und noch viel mehr Bilder entstanden seit Bestehen des Kindermalzirkels in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Kreativhauschefin Ziegler sagte bei ihrer kurzen Eröffnungsrede: „Wer malt, sitzt nicht vor Fernseher oder Computer. Er schult sein Sehvermögen anderweitig und braucht eine große Aufmerksamkeit für seine praktische künstlerische Arbeit.“ Zeichenzirkelleiterin Reitler ergänzt: „ Ich war anfangs echt überrascht, wie viel Phantasie und Kreativität künstlerisch interessierte Kinder besitzen. Dadurch hat es von Anfang an Spaß gemacht, mit den Mädchen und Jungen zu arbeiten“.

Auswahl der besten Bilder in der Grimmaer Ausstellung

Entstanden sind große und kleine Bilder, zumeist sehr farbenfreudig und mit realistischen Motiven. Da über den Zeitraum von drei Jahren die Mitglieder des Kinderzeichenzirkels auch gewechselt haben, war es nicht einfach, die besten Ergebnisse aus diesen Jahren zusammen zu tragen. Die kleine Ausstellung war somit auch ein Wiedersehen heutiger und früherer Zeichenkinder. Präsentiert werden die Bilder im Ausstellungsraum in der 1. Etage des Kreativhauses im Eckbereich Lange Straße/Kreuzstraße immer zu den Öffnungszeiten des Ladengeschäftes. Von Uschi Ziegler gabs Blumen für die kleinen Künstler.

Von Thomas Kube