Landkreis Leipzig

Seitdem die Retter von Leipzig aus in Marsch gesetzt werden, gehört der Grimmaer Oberbürgermeister zu den schärfsten Kritikern der Neuordnung des Rettungswesens. „Als Ersthelfer musste ich selbst mit erleben, wie lange es dauern kann, bis Hilfe eintrifft“, schilderte Matthias Berger ein schockierendes Erlebnis. Laut Berger war bei einer Veranstaltung im Grimmaer Ortsteil Höfgen eine Frau gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen zugezogen. „Wir haben sofort den Notarzt alarmiert. Aber das Warten sei zum Geduldsspiel geworden.“

Berger fordert Taten der Landespolitik

Zwischenzeitlich habe die Frau fast das Bewusstsein verloren. Berger zufolge habe es annähernd 45 Minuten gedauert, bis der Notarztwagen an Ort und Stelle war. „Man möchte sich nicht ausmalen, was hätte passieren können, wären die Verletzungen schwerwiegender gewesen.“ Berger macht nicht zum ersten Mal die neue Struktur im Rettungswesen für die Verzögerungen verantwortlich. „Die Politik kann hier nicht weiter tatenlos zusehen“, appellierte er. Das kostet irgendwann Menschenleben.“ Die Frage, die sich immer mehr Beobachter stellen: Handelt es sich bei derlei Schilderungen nur um Einzelfälle? Um absolute Ausnahmen? Oder krankt die Notfallversorgung tatsächlich an besorgniserregenden Schwachstellen?

Rettungssanitäter hatte 40 Kilometer zu fahren

Mitarbeiter im Rettungswesen, fügte Berger hinzu, hätten sich mit weiteren Erlebnissen aus ihrer täglichen Arbeit an ihn gewandt. „Sie vertrauen darauf, dass wir das Thema öffentlich machen und sich an der Situation etwas ändert.“ Bei dem Vorfall sollte ein Rettungssanitäter an einen über 40 Kilometer entfernten Einsatzort beordert werden. „Zwei Mitarbeiter der Leitstelle haben sich angebrüllt, ob er nun losfahren soll oder nicht. Und der Sanitäter bekam den ganzen Wortwechsel mit.“ Für Berger spricht das nicht gerade für ein professionelles Handeln.

Verordnung legt 12 Minuten maximale Anfahrtszeit vor

Der Grimmaer Stadtchef bat Landrat Henry Graichen (CDU) erneut darum, auf die Einhaltung der Rettungsfristen zu drängen. Zwölf Minuten dürfen laut Gesetz vergehen, bis Rettung eintrifft. Weil eine hundertprozentige Erfüllung praktisch nicht möglich ist, schreibt die Sächsische Landesrettungsdienstverordnung eine Einhaltung der Hilfsfrist in 95 Prozent der Fälle vor. Berger zufolge sei diese Zahl nach Integration des Landkreises Leipzig in die Regionalleitstelle in Leipzig auf angeblich 62 Prozent gesunken. Graichen sagte zu, diese Angaben zu prüfen. „Zwar kommen wir regelmäßig zu Gesprächen mit der Integrierten Regionalleitstelle zusammen. Die Wahrnehmung von Einzelfällen ist aber nach wie vor unbefriedigend“, pflichtete der Landrat Berger bei.

Landesdirektion gewährte 600 000 Euro für Ausrüstung

Bereits im Frühjahr hatte sich Graichen zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen gesehen und gegenüber der Landesdirektion angezeigt, dass der Kreis die Aufgabenerfüllung im Bereich Rettungsdienst und Brandschutz nicht mehr gewährleisten könne. Die LD hatte daraufhin rund 600 000 Euro bewilligt, damit der Kreis seine Technik aufrüsten und Lücken im Alarmierungsnetz schließen kann.

Von Simone Prenzel