Grimma

Die Sprachkenntnisse wurden wieder ein bisschen vertieft, als jetzt erneut Schüler aus Grimma und ihrer französischen Partnerschule „Collège Isle de Saône“ zusammen trafen. Bereits zum achten Mal empfingen die Muldestädter die französischen Gäste zum Schüleraustausch, dieses Mal hatten 15 Schüler nebst zwei Lehrerinnen die weite Reise aus Pontailler sur Saône, das in der Nähe von Dijon liegt, auf sich genommen. An der Partnerschaft sind sowohl die Oberschule am Wallgraben in Grimma als auch das Evangelische Schulzentrum Muldental in Großbardau beteiligt.

Projektarbeit thematisiert regionale Köstlichkeiten

Schon bei der Ankunft am 15. März wurden die Gäste aus Frankreich herzlich empfangen – mit einem selbst gestalteten Transparent. Das darauffolgende Wochenende gehörte den Gastfamilien, die mit den Schülern aus Pontailler sur Saône interessante Ausflüge unternahmen.

In der Schulwoche standen dann die Teilnahme am Unterricht und die Projektarbeit zum Thema „Regionale Köstlichkeiten und Besonderheiten im Tagesablauf“ auf dem Programm. So stellten die Franzosen fest, dass die Deutschen eigentlich immer essen, während man in Frankreich wert legt auf drei Mahlzeiten, die dann entsprechend länger dauern. „Besonders das herzhafte deutsche Frühstück war neu für sie“, weiß Oberschullehrerin Annett Hoidis zu berichten.

Grimmaer Schüler stehen früher auf

Nicht die einzigen Unterschiede: In Deutschland müssen die Schüler deutlich früher aufstehen, um rechtzeitig in der Klasse zu sein, sind aber auch zeitiger zu Hause. In Frankreich dagegen befinden sich die Schüler von 8 bis 17 Uhr in der Schule, haben allerdings mindestens eineinhalb Stunden Mittagspause. Die Gäste stellten auch fest, dass die Deutschen durch Mülltrennung und Pfandflaschen mehr auf die Umwelt achten.

Die Französischlehrerinnen Annett Hoidis und Cathleen Backhaus organisierten darüber hinaus Touren zum Bowling, nach Halle in das Technische Halloren- und Salinenmuseum mit anschließender Besichtigung der Halloren-Schokoladenfabrik und den Besuch der Innenstadt Leipzigs mit Wentzlaff’s Erster Leipziger Brotschule zum Brezelbacken. „Das war zweifellos ein Höhepunkt, Jana Wentzlaff und ihrem Team gebührt dafür ein besonderer Dank“, informiert die Lehrerin. Es sei nicht einfach gewesen, eine Brezel fachgerecht zu formen und zu laugen. „Am Ende haben sie aber alle gut geschmeckt.“

Deutsch-französische Gruppen decken den Tisch

Zum Abschluss wurde gemeinsam gekocht und gebacken und so für den gemütlichen Abend mit den Eltern ein reichlicher Tisch gedeckt. „In deutsch- französischen Gruppen wurden Rezepte erarbeitet, eingekauft und zubereitet. So gelang uns ein schmackhaftes Büffet von A wie Apfelkuchen über Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat mit Wienern, Rote Grütze bis Z wie Zucker zu Quarkkeulchen und Kartoffelpuffern“, freut sich die Lehrerin.

Der Gegenbesuch ist vom 2. bis 10. Mai ins Auge gefasst. Dann reisen die Grimmaer Schüler nach Frankreich, um weiter am Projekt zu arbeiten und die Austauschschüler wieder zu sehen.

Von lvz