Grimma

Eine Abordnung von Fachlehrern der Oberschule Grimma hat das Klärwerk in Dorna besucht. Damit machen sie den ersten Schritt zu einem Kooperationsvertrag, den die Bildungseinrichtung mit der OEWA in Grimma anstrebt.

Regionale Betriebe sollen stärkere Rolle bei der Berufswahl spielen

Ziel sei es, so Schulleiter Steffen Kretschmar, in Zukunft bei der Berufswahlentscheidung der Schüler intensiv mit dem regionalen Dienstleister für Wasser und Abwasser zusammenzuarbeiten. Damit wolle die Oberschule ihr eigenes Berufsorientierungsprojekt „Fit for Life“ ergänzen, in dem bereits zahlreiche regionale Unternehmen und Firmen in enger Zusammenarbeit aktive Nachwuchsarbeit leisten, erklärt WTA- und Informatiklehrer Ulrich Vogel, der zudem verantwortlicher Lehrpädagoge für die Berufsorientierung ist.

Mit diesem Engagement kommt die Oberschule ihrer selbst auferlegten Pflicht als Bildungseinrichtung mit Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung nach. Denn: „Es ist wichtig, dass es uns gelingt, junge Menschen in der Region zu halten. Wir wollen ihnen zeigen, welche Berufe hiesige Unternehmen anbieten, ihnen diese Berufe schmackhaft machen und legen dabei viel Wert auf den Praxisbezug“, hob Kretschmer heraus.

Hierfür profitiert seine Lehrerschaft von Synergieeffekten. „Wir verfolgen mit dieser Zusammenarbeit ureigenste Interessen“, sagt Thomas Bittner, Gruppenleiter Kläranlagen bei der OEWA, die im Namen und Auftrag des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain diese im Jahr 2000 gebaute Kläranlage für etwa 24 000 Einwohner betreut. „Wir wollen Nachwuchskräfte gewinnen. Das ist besonders im Abwasserbereich nicht einfach, weil der Beruf auf den ersten Blick unattraktiv erscheint“, erklärt Bittner. Möglicherweise ein Indiz dafür, „dass wir nach 18 Jahren Berufsausbildung erstmals in diesem Sommer für die Kläranlage in Grimma keinen Azubi gefunden haben“, bedauert der Fachmann. „Deshalb“, so ergänzt Kerstin Härtel, die OEWA-Niederlassungsleiterin in Grimma, „unterstützen wir die Schule, indem wir Angebote für einen praxisnahen Unterricht unterbreiten, um die Berufswahlkompetenz bei den Schülern zu stärken.“

Betriebspraktika und Gespräche mit OEWA-Azubis

Für dieses Ziel brechen beide Seiten zu neuen Ufern auf. Um Oberschüler aus Grimma vom Potenzial des Abwassermetiers zu überzeugen, sollen sie mit Azubis der OEWA ins Gespräch kommen, um auf diese Weise potenzielle Schulabgänger für die Berufsausbildung in der Wasser- und Abwasserbranche zu gewinnen. „Das soll vorzugsweise über Betriebspraktika erfolgen. Man muss unsere Arbeit live kennenlernen, Theorie alleine reicht da nicht aus. Deshalb freuen wir uns über jeden, der sich für ein Praktikum interessiert“, sagt Bittner.

Ehemaliger Oberschüler aus Grimma jetzt Fachkraft in Dorna

Bestes Beispiel dafür ist Florian Franke. Der heute 26-Jährige war selbst Grimmaer Oberschüler, machte bei der OEWA ein Praktikum und ist nach dreijähriger Ausbildung nun Fachkraft für Abwassertechnik. Nicht ganz ohne Stolz führte er seine ehemaligen Lehrer durch die Kläranlage, die nun von ihrem ehemaligen Schüler etwas lernen konnten. Aufhorchen ließ er mit seinen verschiedenen Aufgaben, die er inzwischen in verschiedenen Einsatzgebieten erfüllen konnte und warb damit seinerseits offensiv für einen vielseitigen und abwechslungsreichen Job in dieser Branche.

Von Frank Schmidt