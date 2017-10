Grimmaer Ruderverein beendet die Saison und freut sich über neue Terrasse

Grimma. Die Grimmaer Ruderer begingen am Sonnabend ihr traditionelles Abrudern mit einer kleinen Feier im Vereinshaus. Nicht nur, dass Ehrenmitglied Rosemarie Gleisberg, der früher das Vereinshaus gehörte, kürzlich ihren 102. Geburtstag feiern konnte, in dem Bereich ist nach langer Bauzeit endlich auch die Flutschutzmauer fertig geworden. Der Chef des Rudervereins Grimma, Hubertus von Below, dankte den Verantwortlichen, dass auch eine Idee des Vereins in den Bau einfließen konnte. Neben der Anlegestelle am Vereinshaus wünschten sich die Mitglieder eine Terrasse und damit einen Freisitz mit Blick auf die Mulde. „Das wurde problemlos genehmigt, und somit haben wir nun die Möglichkeit, Grimma aus einer ganz besonderen Perspektive zu genießen,“ lobte von Below. Erfreut zeigte sich der Vereinsvorstand auch darüber, dass der Rudersport in der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Neben einer großzügigen Spende an Schwimmwesten von Burghard Zill seien in den letzten Wochen fünf neue Mitglieder aufgenommen worden. Weitere Anfragen würden derzeit beantwortet.

Es ist nach Angaben des Vorstandes ein verlockendes Angebot, dass der Ruderverein zu bieten hat. Während sich in den Sommermonaten das sportliche Leben überwiegend auf der Mulde, bei Wanderfahrten und Wettkämpfen abspielt, haben die Mitglieder im Winter neben einem vereinseigenen Sportstudio auch Hallensport und Schwimmtraining auf dem Programm.





Von Detlef Rohde