Landkreis Leipzig/Grimma

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) will mit einer eigenen Landesverkehrsgesellschaft den Nahverkehr im Freistaat künftig zentral regeln. Die Gesellschaft soll unter anderem für einen einheitlichen Sachsentarif und einheitliche Standards im Regionalverkehr auf der Schiene sowie im übergreifenden Busnetz sorgen. „Die SPD in Grimma begrüßt diese Entscheidung besonders, weil so endlich der Durchbruch beim Bildungsticket gelingen wird”, erklärt Ingo C. Runge, Vorsitzender des Ortsvereins.

Bildungsticket soll Jugendliche mobiler machen

„Gerade für Schüler und Auszubildende in den kleineren Städten und Ortschaften ist Mobilität besonders wichtig, weil oft die Schule und Freizeitaktivitäten nicht im selben Ort sind. Das Bildungsticket wird zukünftig Jugendliche zu einem fairen Preis im ganzen Land mobil machen”, unterstreicht auch Ivonne Müller, neben Runge gleichberechtigte Vorsitzende der Grimmaer SPD.

Die SPD will ein Bildungsticket für SchülerInnen und Azubis, ein Sachsentarif statt Ticketchaos an den Verbundsgrenzen... Gepostet von Henning Homann am Donnerstag, 1. November 2018

„Damit gibt es auch wieder eine größere Chance für die durchgängige Regionalbahnverbindung von Grimma bis nach Dresden”, hofft das neue Führungsduo. Die Regionalbahn-Linie 110 endet derzeit in Döbeln – hier verläuft die Grenze zum Verkehrsverbund Mittelsachsen, da es zwischen den Verbünden keine Einigung zu einer durchgehenden Bestellung gab. „Diese Verbindung ist für die Menschen in Mittelsachsen noch wichtiger als für uns in Grimma, deshalb werden wir und gemeinsam mit diesen für die durchgehende Verbindung im Stundentakt stark machen”, so Ingo Runge.

Grimma braucht Anschluss an S-Bahn-Netz

Als Ziel für den Schienenverkehr formulieren beide: „Es muss zukünftig eine Einbindung Grimmas in das Netz der S-Bahn mit einem Halbstundentakt von und nach Leipzig je Stunde und einen Stundentakt nach Dresden geben.”

Von sp