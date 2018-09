Grimma

Wasser Marsch heißt es nun in der Oberschule Grimma. Dort wurde im Speiseraum ein Trinkbrunnen aufgebaut und eingeweiht. Das für die Schüler dieser Bildungseinrichtung kostenfreie Angebot für täglich frisches und unbegrenztes Trinkwasser ist dank einer Kooperation mit der Versorger Oewa zustande gekommen, die in der Region als Dienstleister für den Versorgungsverband Grimma-Geithain die Trink- und Abwasserversorgung sicherstellt.

Weltumspannendes Netzwerk

Als Dritter im Bunde agierte die Organisation „Foundation Join the pipe“, die nach eigenen Angaben „ein weltumspannendes Netzwerk der Leitungswassertrinker“ schaffen will. Kernziel sei, sich in wasserarmen Ländern für die Trinkwasserversorgung zu engagieren. So wurde mit dem Erwerb dieser Quelle des Lebens beispielsweise der Trinkwasserzugang für 325 Mädchen und Jungen in einer Grundschule im ostafrikanischen Tansania finanziert.

Alternative zu zuckerhaltigen Getränken

Für die etwa 460 Oberschüler hierzulande werde mit dem Trinkbrunnen eine Alternative zu zuckerhaltigen Getränken geschaffen. Außerdem, so erklärte Schulleiter Steffen Kretschmar, hat jeder Schüler kostenlos eine eigene Trinkflasche bekommen, was helfen könne, den Müllberg zumindest nicht weiter anwachsen zu lassen.

Ein weiterer Vorteil dieser neuen Kooperation seien enge Kontakte zur OEWA, die im Rahmen der Berufsorientierung genutzt und weiter ausgebaut werden sollen, kündigte der Schulleiter an.

Von Frank Schmidt